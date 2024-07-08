広島vs巨人のセ首位攻防戦 パ最下位の西武は5位転落の日本ハムと…今週のNPB日程
5連勝中のロッテは楽天と2連戦
セ・リーグ首位の広島はゲーム差なしの2位につける巨人を本拠地に迎えての2連戦に臨む。上位2球団を1ゲーム差で追う阪神は最下位のヤクルトと対戦。4連勝を狙う5位の中日は敵地でのDeNA3連戦に臨む。
パ・リーグ首位のソフトバンクは敵地に乗り込み、3連勝でAクラスに浮上した3位オリックスと対戦する。5連勝と勢いに乗る2位のロッテは4位の楽天と対戦。4連敗で5位まで順位を下げた日本ハムは、敵地で最下位の西武と戦う。
【7月9日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○阪神-ヤクルト（18時）
読売テレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
○広島-巨人（18時）
フジテレビONE
■パ・リーグ
○西武-日本ハム（18時）
BS12、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○ロッテ-楽天（18時）
日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（18時）
J SPORTS 3、TVQ、BS松竹東急、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
【7月10日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○阪神-ヤクルト（18時）
ABCテレビ、サンテレビ、GAORA、虎テレ、DAZN
○広島-巨人（18時）
RCC、TBSチャンネル1
■パ・リーグ
○西武-日本ハム（18時）
STV、BS朝日、フジテレビTWO、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○ロッテ-楽天（18時）
BS12、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（18時）
J SPORTS 3、BS松竹東急、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
【7月11日】
■セ・リーグ
○DeNA-中日（17時45分）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、DAZN
【7月12日】
■セ・リーグ
○巨人-DeNA（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○中日-阪神（18時）
三重テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○広島-ヤクルト（18時）
NHK-BS、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（18時）
BS12、GAORA、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○楽天-西武（18時）
BS朝日、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○ロッテ-オリックス（18時）
BS松竹東急、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
【7月13日】
■セ・リーグ
○巨人-DeNA（14時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○中日-阪神（14時）
J SPORTS 2、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○広島-ヤクルト（14時）
HTV、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（14時）
MX、NHK-BS、GAORA、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○楽天-西武（16時）
J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○ロッテ-オリックス（18時）
BS松竹東急、日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
【7月14日】
■セ・リーグ
○中日-阪神（13時30分）
CBCテレビ、サンテレビ、J SPORTS 2、J SPORTSオンデマンド、DAZN
○広島-ヤクルト（13時30分）
RCC、J SPORTS 1
○巨人-DeNA（14時）
日本テレビ、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
■パ・リーグ
○日本ハム-ソフトバンク（13時）
HBC、MX、TVQ、GAORA、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○楽天-西武（13時）
東北放送、J SPORTS 3、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
○ロッテ-オリックス（17時）
日テレNEWS24、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）