SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌ「THE FIRST TAKE」に初登場！タイトル曲「昨夜」をAcoustic Ver.で一発撮り

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第452回の詳細が発表された。第452回は、最新アルバムがK-POPベストアルバム史上、最多の初動販売枚数を記録した韓国の大人気グループSEVENTEENから誕生した新ユニットJEONGHAN X WONWOOが初登場。今回披露するのは、彼らの1stシングル「THIS MAN」のタイトル曲「昨夜(Guitar byパク・ジュウォン)」のアコースティックバージョン、「昨夜(Acoustic Ver.)」。

◆JEONGHAN X WONWOO コメント

SEVENTEENのメンバーであり、数々のヒット楽曲を手掛けてきたWOOZIが制作に加わった本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルアレンジにて日本のメディア初パフォーマンスする。「THE FIRST TAKE」を楽しみながら見ていて、このように出演することができて、とても楽しいですし、パフォーマンスしてみたらすごく面白かったです。あまり緊張しないだろうと思っていたのですが、思ったより心臓がドキドキしました。この「THE FIRST TAKE」をご覧になって、多くの方々がもっと幸せになったら良いなと思っています。たくさんの愛をお願いいたします。

■番組詳細

「JEONGHAN X WONWOO(SEVENTEEN) - Last night(Acoustic Ver.) / THE FIRST TAKE」

7月8日(月)22時よりプレミア公開

