スターバックスが展開するsummerシーズン第3弾として「LOVE & ♡♡ 」をテーマにしたメニューが登場!

桃を使用したケーキや2種類のドーナツ、BLTサンドイッチといった、新作フードがラインナップされます☆

スターバックス summerシーズン「LOVE&♡♡」メニュー

発売日:2024年7月10日(水)

※「BLT 石窯カンパーニュ」のみ2024年8月7日(水)発売

販売店舗:全国のスターバックス店舗

夏本番を前に、スターバックスから「もっともっとピースフルな世界へ。つながり、ひろげよう! LOVE & PEACE♡」をテーマにした、サマーシーズンのフードメニューが登場。

楽しいことでいっぱいに満たされ、笑顔がひろがっていくような夏が過ごせるメニュー4品が展開されます☆

白桃&アールグレイケーキ

価格:540円(税込)

ゴロゴロとした白桃とみずみずしいゼリー、アールグレイムースの相性の良さを楽しめるご褒美ケーキ。

大きくカットしたゴロゴロ感のある白桃をほんのり白桃風味のゼリーに閉じ込め、みずみずしく涼やかに仕上げられています。

白桃の風味をアールグレイのベルガモットの香りがふわっと広げ、引き立てているのもポイント。

ザクッと食感のクランブル、しっとりとしたアールグレイダマンド、なめらかなアールグレイムース、ゴロゴロ感のある白桃で食感も楽しめるケーキです☆

再登場:クッキー&クリームドーナツ

価格:310円(税込)

ホワイト×ブラックの見た目もかわいらしい「クッキー&クリームドーナツ」

ほろ苦くほのかな塩味のあるブラックココアクッキーと、優しい甘さのバニラクリームのハーモニーが楽しめます。

ドライブスルー販売:オールドファッションドーナツ キャラメル

価格:310円(税込)

花開くように大きく割れた外観のオールドファッションドーナツ。

キャラメル風味と、外はさっくり・中はしっとりとした食感が特長です☆

BLT 石窯カンパーニュ

価格:620円(税込)

スモークを効かせたベーコンを主役にした「BLT 石窯カンパーニュ」

そこにみずみずしいレタスと、旨味が凝縮されたセミドライトマトを合わせ、酸味と塩味のバランスがいいサワークリームでまとめています。

食べ応え抜群な、何度も手に取りたくなる定番サンドイッチです。

思わず笑顔になってしまう美味しさに仕上げられたスイーツやサンドイッチ全4種が登場。

スターバックス Summer 第3弾「LOVE & ♡♡」フードメニューは、2024年7月10日(水)より販売開始です。

