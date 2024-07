「グランツーリスモ７」、パッチ1.49が7月25日配信決定！ 「アイガー北壁コース」が復活新しくなった車両挙動＆ミシュランタイヤも登場

【グランツーリスモ7:アップデート(1.49)】7月25日 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.49)を7月25日に配信する。

約2カ月ぶりとなるパッチ1.49では、スイスのアイガーを舞台としたグランツーリスモオリジナルコース「アイガー北壁コース」が復活。さらに新規車両として「フェラーリ 430 スクーデリア '07」、「BMW M3 '97」、「ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 '08」、「ジェネシス X グラン レーサー ビジョン グランツーリスモ コンセプト」、「スバル インプレッサ ラリーカー '98」、「RUF RGT 4.2 '16」の6台が追加収録となる。

また、車両挙動が新しくなるほか、ミシュランタイヤの新規収録、新規ホイールブランドの追加、AIエージェント「グランツーリスモ・ソフィー」がニュルブルクリンク 24h、レイク・マジョーレ・サーキットに対応するなど、大規模なアップデートとなっている。

【Introducing the "Gran Turismo 7" Free Update - July 2024】【新コース「アイガー北壁コース」】【ミシュランタイヤ収録】【新規ホイールブランドの追加】【新規収録車種】

フェラーリ 430 スクーデリア '07

BMW M3 '97

ランボルギーニ ガヤルド LP 560-4 '08

ジェネシス X グラン レーサー ビジョン グランツーリスモ コンセプト

スバル インプレッサ ラリーカー '98

RUF RGT 4.2 '16

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.