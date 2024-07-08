【大雨警報】新潟県・新潟市、阿賀野市、胎内市、阿賀町、関川村に発表
気象台は、午前11時42分に、大雨警報（土砂災害）を新潟市、阿賀野市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。
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下越では、8日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日昼前
■新発田市
□大雨警報
・土砂災害
8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日昼前
■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 8日昼前
■阿賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒
■関川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日昼過ぎから8日夜のはじめ頃にかけて警戒