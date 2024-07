【第4話】7月8日 無料公開

小学館は7月8日、橋口たかし氏によるマンガ「超速スピナー」第4話「不安との戦い」の無料公開をコロコロオンラインで開始した。

第4話ではジャパンチャンピオンカーニバル決勝トーナメントが開幕。スーパーレベルのトリックまでは難なくクリアしていく瞬一だが……。なお、本話は霧崎マイの初登場回となる。

7月8日現在、コロコロオンラインでは第1話から第3話にかけても無料公開が行なわれている。

□コロコロオンライン「超速スピナー」のページ

【無料公開】

第4話「不安との戦い」のページ

【超速スピナー】

堂本瞬一(どうもとしゅんいち)は運動神経抜群の小学五年生。天才スピナーの北条院(ほうじょういん)に負け、ヨーヨーの奥深さを知った瞬一……。ハイパーヨーヨーまんがの決定版!!

