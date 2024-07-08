・セイヒョーなど大幅高、猛暑でアイスクリームの需要増に期待

・鋳鉄管がＳ高カイ気配、水道耐震化強化策巡る報道で関連株に資金流入

・四国化ＨＤが大幅高、生成ＡＩ市場拡大で先端半導体材料などに期待膨らむ

・シュッピンが４日続伸、６月度売上高が６カ月連続前年上回る

・三井松島ＨＤがＳ高、豪リデル炭鉱の全権益売却などで２５年３月期業績予想を上方修正

・ヤプリ急動意で一目均衡表の雲抜け目前、業績急拡大トレンド突入で見直し買い流入

・安川電が軟調、半導体・電子部品の在庫調整の長期化響き３～５月期最終利益２１％減

・太陽誘電など電子部品株が頑強、米アップルの株高効果で注目度増す



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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