ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回はスイッチを入れると穏やかな明かりが灯る、『トムとジェリー』デザインの光るキャンバスアートパネルを紹介します☆

ベルメゾン『トムとジェリー』光るキャンバスアートパネル

価格:各2,990円(税込)

サイズ:約20×25×2.5(厚さ)cm

重量:約245g

電源:単三乾電池・2個使用(別売り)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※取り付け具(引掛ねじ・フック・押しピン等)は付属していません

『トムとジェリー』の85周年を記念し、アニメシーンをイメージしたアートを使った光るキャンバスアートパネルがベルメゾンに登場。

スイッチを入れれば、ぼんやりと穏やかな明かりが点き、暖かな雰囲気を演出してくれます。

テレビのフレームをイメージしたデザインで、まるで昔のテレビ画面を見ているよう!

『トムとジェリー』のテレビアニメを観ていた方も、ノスタルジックな気分になれそうです。

壁掛けだけでなく、立て掛けても飾れて、複数を並べれば自分だけの美術館のように楽しめます☆

ピアノ・コンサート

ピアノを演奏する「トム」の側を動き回る「ジェリー」

どたばたコンビの様子がよく分かるシーンを切り取ったアートパネルです。

キャンバスにプリントされているので、明かりを付けていないときもインテリアとして楽しめます!

なかよし

仲よくおすまし顔で記念撮影しているようなシーンを切り取ったアートパネル。

小さな「ジェリー」は、イスに腰掛けたポーズ。

「トム」はイスの背もたれに肘を置き、ポーズを決めています☆

おいかけっこ

アートパネルのラインナップには、『トムとジェリー』らしい追いかけっこシーンも。

一目散に逃げようとする「ジェリー」に、逃すまいと追いかける「トム」

ふたりの関係がよく分かるシーンを使ったアートパネルです!

コミック(トム)

逃げる「ジェリー」を追いかける「トム」

しかし、板が顔にヒットして星が飛ぶという、ユーモアたっぷりなコミック風のイラストを使ったアートパネルです。

表情豊かで活き活きとした描写に、カラフルな色使いで、お部屋のアクセントになってくれます☆

コミック(ジェリー)

元気いっぱいな「ジェリー」のコミックを使ったアートパネル。

ケーキを手に満面の笑みを浮かべる「ジェリー」の姿が大きく描かれています。

楽しい雰囲気のアートパネルは、お部屋の雰囲気も明るくしてくれそう!

スイッチを入れると、明かりがほんのり灯る「トム」と「ジェリー」のアートパネル。

『トムとジェリー』デザインの光るキャンバスアートパネルは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s24)

