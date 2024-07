Wi-Fiルーターのセキュリティといえばネットワーク上の対策を想像しますが、なんと物理的に家庭のセキュリティも保護するWi-Fiルーターが登場しました。GamgeeのWi-Fiホームアラームシステムは、一定範囲の人間やペットを検知し、見知らぬ人が入り込んだときに警告を発してくれるそうです。Wild new Wi-Fi routers turn your home network into a security radar

https://newatlas.com/around-the-home/gamgee-wifi-home-security-system/Gamgee Wi-Fi Sensing - Indiegogo - YouTubeオランダのスタートアップであるGamgeeは、メッシュネットワークを形成した複数のWi-Fiルーターにより動体を検知し、約2週間のトレーニングを経て、居住者と侵入者を見分けられるようになると主張しています。これにより、訪問があった場合や、特定の部屋に侵入された場合、住人が転倒した場合などに通知を発信することができるそうです。Wi-Fiの信号で動体を検知するというアイデア自体は以前からあり、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者らは、壁の向こうにいる人間をWi-Fiの信号だけで特定するという技術を構築しています。Wi-Fiで壁の向こうにいるのが誰か分かる新技術が登場 - GIGAZINE最近の研究では、身長や体型、あるいは歩き方によって個人を区別し、1つの部屋にいる人を最大20人までカウントできるようにもなっています。Gamgeeのルーターは、こうした技術を応用したものになります。GamgeeのルーターはクラウドファンディングサイトのIndiegogoで出資を募っており、5万1228円の出資でルーター3台がセットになったキット、5万9910円でルーター4台のセットを入手可能。出資期限は2024年8月25日で、2025年1月に出荷開始予定です。Next-Gen Home Alarm: Wi-Fi That Watches Over You | Indiegogohttps://www.indiegogo.com/projects/next-gen-home-alarm-wi-fi-that-watches-over-you#/