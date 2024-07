ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、首元まですっぽりとかぶることができる、ミッキーモチーフデザインの「接触冷感のひんやりキルトケット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」接触冷感のひんやりキルトケット

タイプと価格:【シングル】5,790円(税込)、【セミダブル】6,490円(税込)、【ダブル】7,480円(税込)

サイズ:【シングル】約140×190cm、【セミダブル】約160×190cm、【ダブル】約180×190cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

肌に触れるとより冷たく感じるナイロン素材を100%使用したキルトケット。

寝返りするたびにヒンヤリとして、朝までぐっすりと眠れそう!

上部に切り替えを施すことで、首や顔にヘムの硬い部分が当たらない仕様になっています。

一面ミッキーモチーフデザインなのもかわいいポイントです。

ミッキーモチーフはキルトでぽこぽこと仕上げられ、気持ち良い☆

ナイロン100%素材ならではの光沢となめらかさも魅力のひとつです。

カラーは爽やかな雰囲気の「ブルー」と、

華やかでかわいらしい「ピンク」、

清潔感があってインテリアにも馴染みやすい「アイボリー」の3色展開です。

それぞれ涼し気でやさしいカラーが使用されています☆

ミッキーモチーフのオリジナルネームタグが付いた、細部にまでこだわりが詰まった寝具です。

暑がりのお子さんにもぴったりな、ひんやりとしたキルトケット。

首元まですっぽりとかぶることができる「接触冷感のひんやりキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

