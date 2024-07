ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、暑い日でも軽やかに羽織ることができる、ミッキーモチーフを刺繍した「シアーブルゾン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」シアーブルゾン

© Disney

価格:6,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのシアーブルゾン。

アイボリーを基調としているので明るい印象で、どのようなコーディネートとも相性が良く着回し力も抜群です!

サッと羽織るだけで、涼しげな装いにしてくれます。

© Disney

襟ぐりの刺繍で顔周りが華やかな印象に☆

ゴールドの糸でミッキーモチーフとお花の刺繍が施されています。

© Disney

開閉はファスナーで、両脇にはポケットも付いています。

© Disney

後ろはシンプルなデザインで。

ふんわりとしたフォルムもポイントです!

© Disney

身生地は透け感のあるシアー素材で涼やかに。

柔らかで着心地も抜群です。

© Disney

ブルゾンはパンツスタイルに合わせても、スカートやワンピースと合わせてもオシャレにコーディネートできます。

1枚あるだけで様々なシーンで重宝すること間違いなしのファッションアイテム。

暑い日でも軽やかに羽織ることができる「シアーブルゾン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 襟ぐりにミッキーモチーフとお花の刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「シアーブルゾン」 appeared first on Dtimes.