レトロかわいい喫茶店風メニューが楽しめる「喫茶ファミマ」シリーズが、全国のファミリーマートに登場!

昭和にタイムスリップした気分が味わえる、スイーツやドリンク、アイス、お菓子など全6種類がラインナップされます☆

ファミリーマート「喫茶ファミマ」

発売日:2024年7月9日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートから、レトロスイーツの象徴となるクリームソーダやミルクセーキなどに着想を得た「喫茶ファミマ」シリーズが登場。

「クリームソーダみたいなパフェ」「フロスティメロンソーダ」「喫茶店のミルクセーキプリン」など、全6種のスイーツやドリンク、お菓子などが販売されます。

レトロブームをあらゆる世代が楽しめるよう、昔ながらの懐かしさと現代風の新しさを融合した、まさに、“ナツカシ、アタラシ、オイシ!”なラインナップになっています☆

クリームソーダみたいなパフェ

価格:298円(税込)

販売エリア:全国

昔懐かしいクリームソーダそっくりのパフェです。

透明なクラッシュゼリーとメロン風味のゼリーで氷とソーダのみずみずしさを表現。

ホイップクリーム、バニラアイスに見立てたバニラムースをのせ、彩りにカラースプレーチョコがトッピングされています。

喫茶店のミルクセーキプリン

価格:185円(税込)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

昔懐かしいミルクセーキの味わいを再現したプリン。

練乳の甘みとやわらかいとろっと食感が特長です☆

喫茶店のレトロプリン

価格:185円(税込)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

喫茶店で食べるような、かため食感のプリン。

ほろにがカラメルソースが入っています☆

フロスティメロンソーダ

価格:180円(税込)

販売エリア:全国

ラムネ入りメロンソーダかき氷に、バニラアイス玉を組み合わせたカップアイス。

かき氷にラムネを混ぜ込むことで、さわやかな風味と食感に仕上げられています。

喫茶店のゼリー風グミ

価格:189円(税込)

販売エリア:全国

レトロなゼリーの形をしたグミ。

メロン味・いちご味・ソーダ味の3種アソートとなっています☆

Xキャンペーン「喫茶ファミマ おうち喫茶グッズ」が当たる!

実施時期:2024年7月16日(火)11:00〜7月22日(月)23:59

プレゼント内容:

・アデリアレトログラス台付きグラス320

・アデリアレトロ脚付きデザート浅型

・オリジナルコースター

・メニュー&スタンド

・QUOカード1,000円

ファミリーマートの公式Xアカウント(@famima_now)をフォローし、指定のハッシュタグをつけてリプライすると「おうち喫茶グッズ&QUOカード1,000円分」が抽選で10名に当たります。

グッズの中には、お花柄がかわいい人気の「アデリアレトロ」の食器2種や、

レトロなフォントがおしゃれな「喫茶ファミマ」のオリジナルコースター、

さらに、喫茶店のテーブルにありそうな「メニュー&スタンド」も。

「喫茶ファミマ」のメニューをより、レトロな雰囲気で楽しめるグッズとなっています☆

おうちでレトロ喫茶気分が楽しめる、ファミリーマートのレトロかわいい喫茶店風メニュー!

「喫茶ファミマ」は、全国のファミリーマートにて、2024年7月9日よりスタートです。

史上最大2倍の総重量!ファミリーマート「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」 史上最大2倍の総重量!ファミリーマート「U.F.O.ぶっ濃い濃厚爆盛焼そばパン」 続きを見る

クリーミーな味わいと酸味・ぷるぷる食感!ファミリーマート「森永アロエヨーグルト味フラッペ」 クリーミーな味わいと酸味・ぷるぷる食感!ファミリーマート「森永アロエヨーグルト味フラッペ」 続きを見る

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合があります

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品があります

※数量限定です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】レトロかわいい「クリームソーダみたいなパフェ」など6種!ファミリーマート「喫茶ファミマ」 appeared first on Dtimes.