ベンチャーを大きく育てるしくみを作らないと、日本はマジつぶれる！

前回の記事で、イーロン・マスク率いるニューラリンク社をとりあげ、世界のブレインテック(脳科学を活用したテクノロジー)の動向と、この分野における日本の致命的な遅れについて紹介した。

しかし、このブレインテックを現実のモノとする際に、存在するのは技術的な障壁だけではない。人材、資金の問題も大きな壁としてそこに立ちはだかる。

世界のトップを走るアメリカ。猛追する中国。果たして日本の先進技術、そして日本経済に未来はあるのか?

一科学者、日本の将来を憂う

科学者のくせに、なにかとお金にうるさくて申し訳ないが、つい数年前までは、まったくお金に無頓着だった。高校生の時分、自分や家族を養ってくれている父親に向かって、「父さんのように、お金のためだけにあくせく働くつもりはない!」と豪語した。そんなあおい気持ちのまま、長らくアカデミアの温室に身をおいてきた。40代も半ばを過ぎて、ユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」の経済の章を読み、資本主義の何たるかがようやく腹落ちしたくらいだ。

それが、2018年、大学発ベンチャーであるMinD in a Device社を共同創業したあたりで、見方が大きく変わった。意識の解明という自身の科学者としての夢、さらには、死にたくないとの中二病的な思いを、自身が生きているうちに叶えようとしたとき、アカデミアの枠にはどうしても収まらず、民間のしくみに頼る必要があることに気づいたのだ。エンゼル投資家の鎌田富久さんに出会い、そして投資してもらい、勉強させてもらったこともおおいに関係している。

そんな民間初心者のわたしではあるが、僭越ながら、わたしの捉える日本の現況とこれからについて語りたい。

近頃、日本はダメになったとの言説をよく耳にするが、実はそうではないのではないか。

確かに、80年代の日本は、今とは比べものにならないほどにイケていた。エズラ・ボーゲルの著作“Japan as Number One: Lessons for America”が世界的なベストセラーとなり、1982年公開のSF映画の金字塔「ブレードランナー」でも、2019年のロサンゼルスの夜の街に日本語ネオンが溢れている。そのくらいに、あのままいくと、日本経済が世界を席捲し、世界を手中におさめてしまうのではないかと恐れられていた。

ところが、ご存知のとおり、そうはならなかった。30年超にわたる低迷のきっかけとして、アメリカと交わしたプラザ合意(強制的に円をドルに対して割高にして、日本の輸出に歯止めをかけるもの)など、外圧があったのは間違いないだろう。ただ一方で、イケていた当時も、青息吐息の今も、日本のしくみはさほど変わっていないように思える。

新卒の大学生がこぞって大手企業に進み、そのなかでアイディアが生まれ、新製品を開発していく。受験戦争で押し上げられる知的水準にしても、企業の潜在的な開発能力にしても、現在の体たらくを説明するほどには衰えていないのではないか。

日本がダメになったのではなく、逆に世界が、特にアメリカが、よくなりすぎたのだろう。80年代の日本経済の台頭で、ゼネラル・モーターズやゼネラル・エレクトリックといった、アメリカ経済の屋台骨を支えてきた企業が軒並み経営不振に陥った。その経済的な焼け野原から、シリコンバレーを中心としたベンチャーの生態系がうまれ、アップルやグーグルといった今をときめく世界企業が萌芽し、現在にいたっても、先進的なベンチャー企業を育みつづけている。

そんななか日本だけが変わらなかった、いや、変われなかった。

人材力・資金力の壁

たとえば、ここに、ひとつのビジネスアイディアがあったとしよう。日本の大手企業であれば、全社から集められた数名の社員によるプロジェクトチームが編成され、年間数千万円の開発予算がつくかもしれない。

一方で、アメリカのシリコンバレーだったらどうだろうか。同程度のアイディアと同程度の進捗ステージで、ベンチャーキャピタルから数十億円の資金を調達するなんてこともざらだ。豊富な軍資金をもとに、次なるテクノロジーの旗揚げを今か今かと待ちわびていた百戦錬磨のエンジニアたちを百人単位で囲いこみ、日本では考えられないスピードで開発が進んでいく。

スタートラインに立った時点で、資金的にも、人的リソース的にも何十倍もの開きがあり、まともな勝負にならない。

日本のAI業界の惨状

もちろん、日本にもベンチャーのしくみはある。ただし、その規模は、本場アメリカと比ぶべくもない。いわゆる、エンゼル投資、シリーズA投資、B投資、プレIPO(株式公開前)投資といった、各進捗ステージでのベンチャーキャピタルからの平均的な調達額は、アメリカの20分の1にすぎないと言われている。ちなみに、中国におけるベンチャーの調達額は年々大きくなっており、アメリカの3分の2程度にまで迫っている。

日本でベンチャー企業というと、せいぜい、フットワークの軽さを活かして時流にのり、上場できればしめたもの、くらいの感覚が根強い。上場してしまえば、“yet another(せいぜいまたひとつの) 中小企業”にすぎず、多くがその座に甘んじている。本来であれば、60年代のトヨタやソニー、ホンダといった日本経済を支えるまでに急成長した非財閥系企業のように、既存の大手を喰ってしかるべき存在なのに。

一方、お手本となるアメリカでは、巨大なベンチャーの生態系のなかで、しっかりインキュベート(培養)され、大きく育ったベンチャー企業による下剋上が後を絶たない。ベンチャーキャピタルからの桁違いの資金調達により、株式上場前に、そんじょそこらの上場企業に負けない基礎体力を身につけるからこそ、それが可能となる。(株式上場後の一般投資家からの資金調達にたいして、上場前の、プロの目利き集団であるベンチャーキャピタルからの資金調達は、より長期的な視点で行われ、先進的な事業の開発に向いている)

逆に、日本のベンチャーの生態系は、その規模の小ささゆえ、未熟児の状態で世間の荒波、言うなれば、株式上場後の短期的な利益重視の市場にベンチャー企業を放り出してしまっている。そのため、ビジネスアイディアや先進的な技術といった意味において、本来なら、大手に打ち克つべきベンチャー企業が勝ちきれず、結果として、日本全体のレベルの低下を招いている。

このどうにも埋めがたいベンチャ―の生態系の差は、たとえば、新興のAI産業に歴然とあらわれる。

わたしの知るかぎり、日本では、大小含め、ほとんどすべてのAI企業(AI事業部をもつ大手企業を含む)が、技術のコアとなる部分を自社開発しておらず、海外からの借り物に頼っている。幸い、最新の論文とともにプログラムコードを公開する文化が根付いているため、瞬間風速的な性能という意味においては、深刻な遅れをとることはない。

ただし、開発のホットスポットとも言うべき海外の民間企業や公的研究機関から論文とプログラムコードが公開される頃には、中では、数年先を見据えた開発が進んでいる。また、論文やプログラムコードとして表に見えるのは、氷山の一角にすぎず、その下の隠れた箇所にこそノウハウがぎっしりとつまっている。車でいうところのエンジンに相当し、未来への原動力となる部分だ。

一方、エンジンをもたず、牽引されているだけの車は、同じ速度で走っているようにみえてもその中身は空っぽだ。いざ自力で走り出そうとしても、走り出すことができない。

しかも悪いことに、プログラムコードを公開する文化は、現時点でリードしている者に、将来的に有利に働く可能性が高い。後塵を拝する者は、プログラムコードを餌付けされることで、狩猟本能=開発力を削がれてしまっている。中途半端に開発してもかなわないし、どうせ最新のコードがすぐ手に入るのだから、と。結果、両者の差は、いつまでたっても埋まらない。そればかりか、ますます、ひろがっていってしまうだろう。

現に、日本の大半のAI企業は、ホットスポットの代理店のような仕事しかできていない。(長期で意識のアップロードのプラットフォームづくりを目指すMinD in a Device社は、必然的に、そこに陥らないAIシステムを目指さざるを得ないが!)

借り物のAIエンジンを、顧客ごとのデータでチューニングしたり、数多あるハードウェアに実装したり、日本向けにローカライズしたり。手間と時間ばかりがかかり、ビジネスとしてなかなかスケールしない。(逆にスケールするビジネスとは、ヒット曲を生み出すようなものであり、10倍、100倍の売上のために、10倍、100倍の労力や原資を必要としない)

もう一つ懸念材料がある。昨今の自然言語系AI(ChatGPT他)や画像生成系AI(Midjourney, Stable diffusion他)の例にみられるように、AIエンジンのチューニングに莫大なデータ量と計算量を要するものが増えてきた。

そうなると、虎の子のプログラムコードが公開になっても、自社でチューニングすることもままならず、結局は、開発元のサービスに頼ることになる。将来、画像認識にしても、音声認識にしても、ホットスポットが力まかせにチューニングした汎用AIの性能があがり、顧客ごとにチューニングした専用AIの性能を凌駕すると言われている。そうなると、もはや、代理店ビジネスすら成立しなくなる。

ただ、これらの懸念は、まだかわいい方なのかもしれない。自社開発する力もないなかで、代理店ビジネスをやらせてもらっていただけ、ラッキーだったともいえる。

将来、まったく異なるスケールで、致命的な問題が生じうる。

現状、開発のホットスポットを持たずとも、その形を問わなければ、最先端技術の恩恵にあずかることはできる。しかしながら、この状況が未来永劫続く保証はどこにもない。今後、AI技術が国家戦略上の要となっていくことは間違いないだろう。いよいよ、アメリカと中国の覇権争いが激化したとき、AI技術が門外不出のものとして秘匿される可能性が十分に考えられる。前回連載のAI無人兵器に関していえば、アカデミアや民間とはまったく異なる次元の、軍用グレードのAIがすでに存在している可能性が高く、今も、その先も、そんなものが表に出てくるはずもない。

好むと好まざるとにかかわらず、そんな未来がおとずれたとき、ホットスポットを擁する先進欧米諸国は安泰だ。また、アメリカで活躍しているAI開発者は、実質、インド出身者や中国出身者がその多くを占めている。いざとなれば、それらの国は、トップエンジニアを自国に呼び戻すことができる。しかし日本は?

茹でガエルに熱湯を

これまた、よく耳にするのは、日本経済はこのままいくと“茹でガエル”になってしまうということだ。カエルを熱湯に放り込むと、びっくりして飛び出してくる。一方、水の状態からゆっくり温めていくと、そのまま茹で上がってしまうらしい(実際には、ちゃんと飛び出してくれるらしいが!)。

残念ながら、このことには、わたしも同意せざるを得ない。

日本にしてもどこにしても、それまでのしくみを壊し、新しく再生するには、熱湯に放り込まれるくらいのショックが必要だろう。

では、80年代のアメリカで起きたスクラップ・アンド・ビルドが、なぜ、90年代以降の日本では起きなかったのだろう。なぜに日本だけ、この苦境を“熱湯”と捉えることなく、緩慢な死を迎えようとしているのだろうか?

過去の栄光が忘れられず、終身雇用や、大手企業志向から脱却できないからなのか。銀行マンのことなかれ主義で、ゾンビ企業に輸血し続けているからなのか。減点主義のお役所人事で、思い切った国家施策が打てないからなのか。

開国からの明治日本の産業革命しかり、敗戦からの経済復興しかり、その昔から、熾烈な外圧がかからないかぎり、ダメだとわかっている方向に皆で歩き続けてしまうのは、日本人の集団的な特性なのだろうか。それとも、ハーメルンの笛吹き、言わば、強力かつ自己中心的な既得権益者が裏で糸をひいているのだろうか。

わたしにはよくわからないが、ただ、確かなことが一つある。

資本主義の最終進化系ともいえるベンチャーの生態系を、早急に、アメリカや中国の規模にまでアップデートしないかぎり、日本は本当に茹で上がってしまうということだ。

この4月からはじまるスタートアップ支援の大型予算など、ベンチャー企業の初期の成長を公金で支える昨今の動きは歓迎するべきものだが、それだけでは焼け石に水。ベンチャー企業が日本経済の新陳代謝の起爆剤となるよう、強く、大きく育てるしくみが絶対的に必要だ。

たすけて、金融や政府の偉い人、あなただけが頼りです! ぎりぎりまだ国力の残っているうちに……

