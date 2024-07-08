【第149話】
7月8日 公開

　講談社は7月8日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第149話「輸送」をコミックDAYSなどで公開した。コミックDAYSでの価格は100pt。

　第149話で輸送中に目覚めてしまう大槻。車中での出来事、1日外出”前”のハンチョウが描かれる。

□コミックDAYS「1日外出録ハンチョウ」のページ

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第149話「輸送」のページ

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