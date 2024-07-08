【最新話】「1日外出録ハンチョウ」第149話「輸送」がコミックDAYSで公開！ まさかの輸送中‥‥大槻覚醒‥‥！
【第149話】
7月8日 公開
【最新話】
7月8日 公開
講談社は7月8日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第149話「輸送」をコミックDAYSなどで公開した。コミックDAYSでの価格は100pt。
第149話で輸送中に目覚めてしまう大槻。車中での出来事、1日外出”前”のハンチョウが描かれる。
□コミックDAYS「1日外出録ハンチョウ」のページ
第149話「輸送」のページ
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第18巻発売中‥！ (@hancho_YM) July 7, 2024
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第149話『輸送』掲載されております‥‥！
大槻‥‥覚醒‥‥！
起きたのは帝愛から外出への輸送中‥‥
車中での出来事‥‥
1日外出”前”のハンチョウが描かれる‥‥！https://t.co/Ndpr8oNQhU
読める‥‥コミックDAYSでも‥‥！ pic.twitter.com/GhKUSs5wJR
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