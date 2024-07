保温性に優れた素材「シンサレート」使用！RC365「サウナハット」

Kei’z DesignのデザイナーKeiによる新ブランド「RC365(アールシーサンロクゴ)」をローンチしました。

2024年7月7日(日)より公式オンラインストアにて、第1弾となるサウナハットを販売中です。

RC365「サウナハット」

販売開始 : 2024年7月7日(日)10時

販売価格 : 9,350円(税込)

サイズ : F

頭まわり : 68cm

深さ : 24cm

カラー : ピンク/カーキ/ネイビー

■RC365のサウナハットとは?

多い時で月20回サウナに行くほど、サウナ大好きデザイナーが毎日使いたいおしゃれで機能性抜群のサウナハットです。

表地は100%リサイクルナイロン、裏地はオーガニックコットン。

中綿には断熱性・保温性に優れた素材「シンサレート」を使用。

機能性に優れているRC365のサウナハットは、熱から髪の毛や顔をきっちり守る深めの作りとなっている。

ロゴの刺繍とパイピングテープの配色が目を引く、他にはないおしゃれなデザインとなっている。

サウナハット掛けにはボタンが付いており、高温になりやすいロッカーキーを付けることができる。

ピンク、カーキ、ネイビーの3色展開。

メンズ、レディース問わず男女兼用で使えます。

再販予定なしの数量限定商品です。

ネットに入れて洗濯機で丸洗いが可能。

生地・縫製ともに日本製です。

