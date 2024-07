セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット

登場時期:2024年7月5日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(ベイマックス(座り)、ベイマックス(立ち)、ベイマックス2.0、モチ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『ベイマックス』に登場する、ケア・ロボットの「ベイマックス」や三毛猫「モチ」のマスコットがセガプライズに登場。

約10センチのかわいらしいサイズで、ぬい撮りや連れ歩きにもちょうどいいサイズ感です。

「ベイマックス」はポーズ違いの2種類と、パワードスーツを着用した「ベイマックス2.0」バージョンもラインナップされます!

ベイマックス(座り)

ちょこんと腰掛けた姿がかわいらしい「ベイマックス」のマスコット。

いろいろな場所に座らせやすいので、ぬい撮りにもピッタリです!

ベイマックス(立ち)

立った姿をデザインした「ベイマックス」

ふんわりとした丸みのある体つきと、優しい姿がそのまま再現されています☆

ベイマックス2.0

パワードスーツを着用した、戦闘モードの「ベイマックス2.0」

がっしりとした頼りがいのある姿が、マスコットサイズで表現されています!

モチ

『ベイマックス』に登場する、隠れた人気キャラクターの「モチ」

お行儀良くお座りながら、こちらを見つめる表情がかわいい☆

持ち運びしやすいサイズで再現された「ベイマックス」や「モチ」のマスコット。

セガプライズの「ベイマックス」 マスコットは、2024年7月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

