セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』 マイク・ワゾウスキ 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ むすっとVer.を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』 マイク・ワゾウスキ 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ むすっとVer.

登場時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約48×35×45cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

大きな1つ目に頭のツノが特徴的なモンスター「マイク・ワゾウスキ」

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『モンスターズ・インク』に登場する人気キャラクターです!

セガプライズ2024年6月のラインナップとして、”赤いほっぺ”シリーズから、むすっとした表情の「マイク・ワゾウスキ」が登場。

口元をゆがめ、ご機嫌ナナメな様子がかわいらしく再現されています。

淡いカラーで仕上げられているので、お部屋の雰囲気を柔らかくしてくれそう☆

むすっとしていてもかわいい「マイク・ワゾウスキ」の表情に癒やされるぬいぐるみです。

淡いカラーと不機嫌な表情がかわいらしい「マイク・ワゾウスキ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『モンスターズ・インク』 マイク・ワゾウスキ 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ むすっとVer.は、2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

