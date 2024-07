月間数千万回アクセスされていたアニメの海賊版サイト「Animeflix」が事前通告なしに閉鎖しました。同サイトの運営者は閉鎖の理由について言及していません。Popular Pirate Site Animeflix Shuts Down 'Voluntarily' * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/popular-pirate-site-animeflix-shuts-down-voluntarily-240705/

The “Netflix of anime” piracy site abruptly shuts down, shocking users | Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2024/07/the-netflix-of-anime-piracy-site-abruptly-shuts-down-shocking-users/Animeflixは日本のアニメを中心に数々の作品を配信していた著作権侵害サイトで、テクノロジー系メディアのArs Technicaによると「クリーンなインターフェースが好まれており、『アニメ界のNetflix』と表現されることもあった」とのこと。そのAnimeflixが現地時間の2024年7月5日頃に閉鎖されました。Animeflixの運営者は、3万5000人の参加者がいるDiscordコミュニティで、「慎重に検討した結果、直ちにサービスを停止することを決定しました。長年にわたる皆様のご支援と熱意に深く感謝しております」とのメッセージを発信しました。閉鎖の理由は不明ですが、海外メディアのTorrentFreakによるとAnimeflixはここ数カ月の間で複数の法的圧力に直面しており、それが原因となった可能性があるとのこと。2023年12月、著作権侵害対策組織のACE(Alliance for Creativity and Entertainment)がAnimeflixの閉鎖を要求。そして2024年5月中旬には、Netflix、ディズニー、ユニバーサル、パラマウント、ワーナー・ブラザースを含む権利者が、Animeflixを含むいくつかの海賊版サイトに対する差し止め命令をインド高等法院を通して勝ち取りました。上記の対応によりAnimeflixは一時的に利用できなくなりましたが、別のドメインに切り替えて海賊版の配信を継続していました。ところが、Animeflixの抵抗もむなしく、今回ついに閉鎖に至ったそうです。TorrentFreakによると、Animeflixはハンガリーのプロバイダー「ServerAstra」によってホスティングされていたと見られていて、同じくServerAstraによってホスティングされていたトレントサイト「MagnetDL」がほんの1週間前に閉鎖されたばかりだとのこと。同じプロバイダーによってホスティングされていた2つの海賊版サイトが立て続けに閉鎖したことについて、TorrentFreakは「偶然の一致かもしれないが、目立つ」と指摘しました。Animeflixの運営者は「アニメの喜びと興奮が、他の素晴らしいプラットフォームを通じてあなたの日々を明るくし続けることを願っています」と述べました。著作権侵害コンテンツは年々増加しており、アメリカだけで年間290億ドル(約4兆6500億円)の損失を出しているとの見方もあります。専門家によると、著作権侵害コンテンツの視聴者数トップ10のうち6作品が、日本または韓国の作品であるそうです。アメリカでは米通商代表部(USTR)が著作権侵害サイトの監視範囲を広げ、根絶に動いています。