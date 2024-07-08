ÅÔ¿´¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¡¡¸á¸å¤Ï´ØÅìÆâÎ¦¤Ç40¡î¤â¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü
º£Ä«(8Æü)¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þÁ°¤Ë¤Ï´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë´û¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¡£¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â35¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü8Æü¤Ï40¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤â´û¤Ë35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë
º£Æü8Æü¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©µíµ×»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾²á¤®¤Ë¤Ï36¡î¤òÄ¶¤¨¡¢¸áÁ°10»þÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÉÜÃæ»Ô¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ê¤É¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹40¡î¶á¤¯¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü
º£Æü8Æü¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤¬¤³¤Î¸å¤â¥°¥ó¥°¥ó¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï36¡î¡¢²£ÉÍ¤Ï37¡î¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤È·²ÇÏ¸©ÆîÉô¤äÆÊÌÚ¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢37¡î¤«¤é38¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢40¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü8Æü¤Ï´ØÅìÁ´°è(ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢°ñ¾ë¸©)¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü8Æü¤â°ú¤Â³¤¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡È¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£