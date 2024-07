【週刊少年ジャンプ 2024年32号】7月8日 発売価格:290円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年32号」を本日7月8日に発売した。価格は290円。

今週号では夏の新連載第3弾がスタート。マンガ「フルドライブ」を手掛けた小野玄暉氏による作品「ひまてん!」で、家事代行と女子高生社長との恋愛を描く新作ラブコメとなっている。

センターカラーには「逃げ上手の若君」と「鵺の陰陽師」、「キルアオ」が登場する。

