「週刊少年ジャンプ 32号」が本日発売！ 家事代行×女子高生社長のラブコメ「ひまてん！」が新連載
【週刊少年ジャンプ 2024年32号】
7月8日 発売
価格：290円
(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.
7月8日 発売
価格：290円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年32号」を本日7月8日に発売した。価格は290円。
今週号では夏の新連載第3弾がスタート。マンガ「フルドライブ」を手掛けた小野玄暉氏による作品「ひまてん！」で、家事代行と女子高生社長との恋愛を描く新作ラブコメとなっている。
センターカラーには「逃げ上手の若君」と「鵺の陰陽師」、「キルアオ」が登場する。
週刊少年ジャンプ32号本日発売??- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) July 7, 2024
新連載3連弾第3弾??
『フルドライブ』の小野玄暉が描く家事代行×女子高生社長ラブコメ??
表紙&巻頭カラーは『ひまてん！』??
センターカラーは『逃げ上手の若君』『鵺の陰陽師』『キルアオ』??
※今週の『ONE PIECE』『ウィッチウォッチ』は休載します pic.twitter.com/agjXEvInNO
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