■SHINeeミンホ&テミンがセクシーに登場!『WATERBOMB』に出演

【動画】SHINeeミンホが上裸で踊るセクシーなステージに悲鳴 他

SHINee(シャイニー)のMINHO(ミンホ)とTAEMIN(テミン)が、韓国の音楽フェス『WATERBOMB』にそれぞれ出演してセクシーな姿を披露した。

“びしょ濡れフェス”として知られる『WATERBOMB』は、観客が水鉄砲を使ってチームバトルを楽しむ人気イベント。ミンホは7月6日公演、テミンは7月7日公演に出演した。

『WATERBOMB』の公式X(旧Twitter)にアップされた動画では、ミンホがトップスを脱ぎ捨てて鍛え抜かれた上半身を惜しみなく披露し、大歓声が上がる中で歌い踊る姿が披露されている。

テミンはゆっくり前に歩み出し、シャツを脱ぎ捨ててしなやかなダンスを披露。あまりのセクシーさに、悲鳴にも似た大歓声が絶えず響いた。

ミンホは自身のInstagramでも、当日のオフショットを公開。ウェーブがかった茶髪に白のタンクトップ姿でにこやかにインタビューに応じる様や、ダンサーとの集合写真、舞台裏での自撮りショット、そして水鉄砲を勢いよく噴射してステージで観客を盛り上げる姿が捉えられている。

SNSでは色気あふれるふたりの姿が「セクシーがすぎてる」「色気爆発」「肉体美素晴らしい」「水も滴るいい男…」「健康的な美しさ」と、大きな反響を呼んでいる。

■SHINeeキーはソロコンサートを東京で開催

なおこの週末、SHINeeのKEY(キー)はソロコンサート『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』の東京公演を東京・国立代々木競技場第一体育館で開催。それぞれが様々な場所で魅力を輝かせた。