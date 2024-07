サザンオールスターズの新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」が、TBSが中継する『パリオリンピック』等で使用されるTBS系スポーツ2024テーマ曲に起用されることが決定した。TBSスポーツ中継とサザンオールスターズのタッグといえば、TBS系「2014アジア大会&世界バレー」のテーマ曲として「東京VICTORY」が起用され、4年後の「2018アジア大会&世界バレー」でも再びテーマ曲として同曲が起用された。さらに、東京オリンピックを想起させる歌詞ということもあり、2019年7月には東京オリンピック・パラリンピックを目指すトップアスリートをスタジオに招く同名のトーク番組『東京VICTORY』も制作され、同番組は東京オリンピック・パラリンピック閉幕後の2021年9月まで放送された。また、桑田佳祐のソロとしては、コロナ禍に開催となった「東京オリンピック」タイミングでも民放共同企画の応援ソングとして「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」が起用されるなど、今やスポーツと放送にとってサザンオールスターズは欠かせない存在だ。

