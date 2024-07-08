¡Ö¤³¤Î»÷¤¿¼Ô¿Æ»Ò¤á¡ª¡ª¡×Í§¿Í²ÈÂ²¤È¤ÎBBQ¤ÇÉ×¤¬¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¡ª¡©µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ä¢Íµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ªÃËÀ¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡ÖNG¹ÔÆ°¡×
Áê¼ê¤ò¿¼¤¯°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤ÏÃ¤â¡¢²áÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¼«Î©¿´¤òÃ¥¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·¤¤Î¼êÆþ¤ì¤ä¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼¸¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìµ¾ò·ï¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤â¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¼«¿È¤Ë¤âºâÀ¯´ÉÍý¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ§¿Í²ÈÂ²¤È¤ÎBBQ¤ÇÉ×¤¬¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤Î»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ø¤³¤Î»÷¤¿¼Ô¿Æ»Ò¤á¡ª¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
Áê¼ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÍ×µá¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦ÂÖÅÙ¤â¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Î·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤ÊÀ¤ÏÃ¾Æ¤
°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¦Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤ÏÃ¤â¡¢²áÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¼«Î©¿´¤òÃ¥¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·¤¤Î¼êÆþ¤ì¤ä¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶¦¥Þ¥Ê¡¼¤Î·çÇ¡
Áê¼ê¤¬¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼¸¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÀ©¸Â¤Î·ÐºÑ»Ù±ç
Ìµ¾ò·ï¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤â¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¼«¿È¤Ë¤âºâÀ¯´ÉÍý¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ¤¨¤ë
¡ÖÍ§¿Í²ÈÂ²¤È¤ÎBBQ¤ÇÉ×¤¬¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤Î»Ò¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ø¤³¤Î»÷¤¿¼Ô¿Æ»Ò¤á¡ª¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
Áê¼ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÍ×µá¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò½õÄ¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤´ÈÓ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦ÂÖÅÙ¤â¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Î·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë