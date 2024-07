DEI推進を加速する会員制サービス！wiwiw「DEI Campus」

wiwiwは、企業内でDEI推進を担う担当者をDEIスペシャリストとして育成し、組織のDEI推進を加速するサービス「DEI Campus」を2024年7月22日(月)より提供を開始します。

wiwiw「DEI Campus」

提供開始日: 2024年7月22日(月)

料金 : プラン年会費

申込方法 : サービスページの申込フォームより随時受付

URL :

https://www.wiwiw.com/deicampus/

<こんな悩みを解決します!>

*DEI推進担当者になったが、どこからどう手をつけていいのかわからない

*DEI推進や女性活躍推進活動で、思ったような成果が出ないと感じている

*他社の事例や専門家の意見を参考にしたい

*困ったときに相談できる場や相手がほしい

■サービスの概要

3つの会員プランに応じて、次のサービスを組み合わせて提供します。

[1] 動画視聴 - 軸となる考え方・基本の知識を身につける

各分野の専門家をお招きし、基本の考え方から、最新の情報をわかりやすく、楽しく伝えられます。

各パートは10〜20分ほどで区切られており、短時間で知識を習得・アップデートできます。

※2024年6月時点で、20本以上の動画を用意。

動画は随時追加していきます。

※学習状況に応じて、オープンバッジを獲得できます。

[2] トレーニングセッション - 専門家によるアドバイスを受ける

DEIに関する専門家から、最新トピックスや、考え方のヒント、課題解決のアドバイスを受けることができます。

ワークシート等を用いて課題を整理し、アクションにつなげていきます。

(2ヵ月に1回、1回1.5〜2時間。オンラインで実施)

[3] FRG(Fellow Resource Group) - 自分の考えを言語化し、他者の気づきから学ぶ

FRGは、会員同士のオンラインの学び合いの場です。

動画視聴後の気付きや、経験、アイディアを持ち寄ることで、DEI施策をより自社にマッチしたものにブラッシュアップしたり、自社課題の解決につなげます。

(月に1〜2回、1回45分。オンラインで実施)

[4] 個社アドバイス - 個社ごとのアドバイスで、自社課題を解決する

同社の専門コンサルタントが、DEI推進に関するご相談にアドバイスを行います。

その時々の相談に応じてほしい、というよくいただく要望から生まれたサービスです。

(全10回*、1回50分。必要なタイミング、もしくは定期的にZoomで実施。*会員期間に限り提供)

[5] DEI積極推進企業の認定 - DEI推進企業としてアピールする

会員企業様は、DEI積極推進企業として認定し、同社 DEI Campusサイトに企業ロゴを掲載します。

社内外への働きかけに活用できます。

〈動画の取り扱いテーマと、専門家の例〉

*DEI推進 :坂爪 洋美 氏(法政大学 キャリアデザイン学部教授)

*ダイバーシティ経営:尾崎 俊哉 氏(立教大学 経営学部 大学院経営学研究科教授)

*両立支援 :池田 心豪 先生(労働政策研究・研修機構 副統括研究員)

■会員プラン

法人会員にお申し込みいただくと、プランに合わせて各種サービスを利用できます。

1社申し込みにつき3名までメンバー登録可能です(人事異動等による変更可)。

※会費は税抜表示

*ライト会員(年会費90,000円)

→ [1] 動画視聴、[5] DEI積極推進企業の認定

*スタンダード会員(年会費300,000円)

→ [1] 動画視聴、[2] トレーニングセッション、[3] FRG、[5] DEI積極推進企業の認定

*プラチナ会員(年会費780,000円)

→ [1] 動画視聴、[2] トレーニングセッション、[3] FRG、[4] 個社アドバイス、[5] DEI積極推進企業の認定

■利用の流れ

サービスページから、いつでもお申し込みいただけます。

初月は無料です。

翌月1日より1年間の利用期間について年会費がかかります。

トライアルご希望の場合は、企業につき1回、上記の [2] トレーニングセッション、もしくは [3] FRG に無料で参加できます。

同社問い合わせフォームより、「その他」を選択いただき、「DEI Campusお試し受講希望」とご連絡ください。

担当者より、トレーニングセッションおよびFRGの開催予定を案内します。

