「平野紫耀くんたちは大丈夫なのか」TOBE 「運動会イベント開催」も“Number_iに心配の声”が殺到したワケ

滝沢秀明氏の設立した芸能事務所「TOBE」が、8月11日に東京ドームでチャリティーイベントを開催すると発表した。同イベントでは、所属タレントがスポーツ競技を行うという。

「TOBEの発表によると、8月のイベントでは、能登半島地震の復興チャリティーイベントとして『Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME』と題したスポーツ競技イベントを行うとのこと。また、出演者は三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、wink first、DeePals、TRAINEEを予定していると言います」(芸能記者)

そんな中、TOBEがスポーツイベントを開くことについて、ネットでは物議を醸すことに。というのも、滝沢やTOBEのタレントが過去に所属していた旧ジャニーズ事務所といえば、旧ジャニタレが2チームに分かれて行うスポーツイベント「ジャニーズ大運動会」を定期的に行っていた。

それだけに一部旧ジャニファンの間では「TOBEがやってることは、ジャニーさんのやってたことと同じじゃん」「旧ジャニやめてやりたかったことがこれなの?」などと辛辣な意見があがることに。しかし一方で、「運動会なんて昔のアイドルや野球選手もやってたんだから、旧ジャニの運動会もその流れのひとつでしかないよね」「復興支援にも繋がるんだから素晴らしいことだと思うけど」と、好意的な意見もあがるなど賛否が分かれている。

そんな中、TOBEのイベントに参加するあるグループに対し、心配の声が集まっているという。

「平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるグループ・Number_iはこの夏、8月11日に『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』、8月17と18日に『SUMMER SONIC』と、それぞれの大型フェスに出演することが決定しています。しかし11日は、『ROCK IN〜』の昼ステージに立った後、その足で東京ドームに向かい、同日開催のTOBEスポーツイベントに出演する予定となっているのです。今年も猛暑が予想されるだけに、ファンの間では『炎天下のロッキンからTOBE運動会はハード過ぎない? 嬉しいけど心配』『体力大丈夫なのかな』『楽しみだけど、無理だけはしてほしくない』と、過密スケジュールを心配する声があがっています」(前出・芸能記者)

真夏のフェス後にスポーツ競技に参加すると思われるNumber_i。当日は、体調を崩すようなことがなければいいのだが。