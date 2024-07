NTX、7月19日と20日に日本でファンコンサート開催決定！レベルの高いダンスパフォーマンスに期待

サバイバル番組「PEAK TIME」に出演し話題となったNTXが、7月東京のTIAT SKY HALLにて「2024 HOLD X FAN CONCERT IN JAPAN GO NTX AIRPLANE」を開催する。NTXは、2021年3月に1stミニアルバム「FULL OF LOVESCAPES」をリリースし、正式デビュー。グループ名は“NEO TRACKS NO.X”の略語であり、“新たな音楽の道を開拓していく子どもたち”という意味が込められている。

昨年2月、韓国のサバイバル番組「PEAK TIME」に「チーム2時」として出演。レベルの高いダンスパフォーマンスと、持ち前の爽やかな魅力で観客や世界中の視聴者の心を虜にし、この番組出演を機に彼らのファンはさらに増加しているという。今年6月にはデビュー後初めて韓国で広告モデルに抜擢。10代青少年専用シャンプーである「TS GD」シャンプーモデルになったNTXは、商品のイメージとぴったり合う健康で明るい姿で消費者の目をしっかりと捕らえている。そして7月9日に2ndミニアルバム「Hold X」で約7ヶ月ぶりのカムバック。計5曲が収録された今回のアルバムには、YGインハウスプロデューサーP.K(NU_BOUNCE)チームが総括プロデューシングを引き受け、メンバーのロヒョンが全曲の曲作業に参加して完成度を高めた。タイトル曲「PROBLEMATIC」は音楽、パフォーマンスのいかなることも問題にならないという力強い覚悟が込められたヒップホップダンス曲で、NTXだけの覇気を感じることができる。さらにNTXは8月にはアメリカでの単独公演の開催も決定しており、韓国国内のみならず世界各国で多くの関心と人気を集めている。そんな話題沸騰中の彼らは日本活動も精力的に行っており、今年3月と4月には東京、名古屋、大阪にてプロモーションツアーイベントを開催した。そして今回、2日間のファンコンサートの開催が新たに決定。本イベントでは、レベルの高いダンスパフォーマンスをはじめNTXが作り出す音楽とメンバーの個性ある歌声を体感できるだろう。この機会にぜひ会場に足を運んで、今年の夏をさらに盛り上げてくれる彼らと忘れられない時間を過ごしてみてはいかがだろうか。

■公演情報

「2024 HOLD X FAN CONCERT IN JAPAN GO NTX AIRPLANE」

<日時>

2024年7月19日(金)

1部:開演14:00(開場13:30)

2部:開演18:00(開場17:30)



2024年7月20日(土)

1部:開演14:00(開場13:30)

2部:開演18:00(開場17:30)



<会場>

TIAT SKY HALL

(東京都大田区羽田空港2-6-5羽田空港第3旅客ターミナル直結4F)



