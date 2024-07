Lienelが、7月7日(日)に埼玉県・大宮ステラタウンにて4th両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』全国リリースイベント初日を開催した。35℃近くまで上がった猛暑の中、約3ヶ月ぶりのリリースイベントということもあり会場には多くのLien(ファンの呼称)が集まった。そんな気温に負けない熱気の中リリースイベントがスタート。登場前にこれまでのライブ映像を交えたメンバー紹介映像がビジョンに流れ、その後新衣装を纏った新ビジュアルが公開されると会場には割れんばかりの黄色い大歓声が沸き起こった。

ライブ・イベント情報

<初YouTubeライブ>

7/10(水)19:15〜

https://www.youtube.com/live/QcCMPKEIhbU?si=xyNRnkJmuwQMM9Ib

リリース情報

「Curry on love」





https://ssm.lnk.to/COL



4th 両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』

2024年8月21日 リリース

【TYPE-A】CD+Blu-ray

品番:ZXRC-1264

価格:税込¥3,300

CD収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

Blu-ray:

収録内容未定

【TYPE-B】CDのみ

品番:ZXRC-1265

価格:税込¥1,650

収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

【TYPE-C】CDのみ

品番:ZXRC-1266

価格:税込¥1,650

収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

ライブ・イベント情報

<リリースイベント情報>

7/7(日) 埼玉・大宮ステラタウン 1F メローぺ広場

7/13(土) 東京・汐留シオサイト 地下歩道

7/14(日) 東京:アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

7/15(月祝) 宮城・泉中央駅前広場 isMe! おへそひろば

7/20(土) 東京・光が丘IMA 光の広場

7/27(土) 兵庫・阪急西宮ガーデンズ 本館 4F スカイガーデン 木の葉ステージ

7/28(日) 大阪:もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

ライブ・イベント情報

ワンマンライブ

<Lienel 2nd Live Tour 2024>

●2024年9月21日(土)

東京・ヒューリックホール東京

17:15 open / 18:00 start

●2024年9月22日(日)

東京・恵比寿 ザ・ガーデンホール 2公演

1部:13:15 open / 14:00 start

2部:17:15 open / 18:00 start

●2024年10月6日(日)

大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

16:15 open / 17:00 start

■詳細:

https://lienel.jp/live/live1439/

ライブ・イベント情報

●7月21日(日)

「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」@六本木ヒルズアリーナ

●8月15日(木), 16日(金)

「プチエビ 〜プチっとEBiDAN THE LIVE〜」@国立代々木競技場 第二体育館

●8月17日(土), 18日(日)

「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」@国立代々木競技場 第一体育館

関連リンク

◆Lienel オフィシャルサイト

◆Lienel オフィシャルTwitter

◆Lienel オフィシャルInstagram

◆Lienel オフィシャルYouTube

◆Lienel オフィシャルTikTok

1stシングル「Love Me Madly」から始まり、「Mr.Sister」「kimito」「親指☆Evolution!」とライブベストとも言えるような豪華なセットリストに、ラストは今作の表題曲、話題のカレーソング「Curry on love」を披露。そして最後のMCにてメンバーから7月10日(水)に初のYouTubeライブを開催することも発表されると、ライブの熱気そのままに大きな歓声に包まれた。そして、メンバーがステージを下りたあとに事は起こった。ビジョンには初YouTubeライブの情報が出され、このまま特典会に移るかと思いきや・・・。突如リリースイベント冒頭に公開された新ビジュアル写真が映し出され、その後ドッキリ番組のテッテレーの音ともに現れたのは「これは “ニセ” アー写です!」の文字。当然ながら会場には大きなどよめきが起こり、しかし何も説明されないままリリースイベントは幕を閉じることとなった。一体 “ニセ” アー写とはなんなのか・・・「全貌は7/10(水)公開」とのことなので、もう少しだけ期待と若干の不安の入り混じる期間を過ごすことになりそうだ。武田創世 コメント『ウヒヒヒ・・・あとちょっとだけ待っててね♡』常に新しいチャレンジや遊び心に溢れた取り組みをしてきたLienel。今回発表された “ニセ” アー写に関しても、きっと我々をあっと驚かせてくれるに違いない。7月8日(月)00:00から先行配信される「Curry on love」を聴きながら、ぜひ7月10日を心待ちにしてもらいたい。