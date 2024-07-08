ÅÄÃæÍ¤Èþ¡¢Ê¡Éô¿¿»Ò¡¢¿ÁÀ¡ÈþÎë¡Ä¡ÔÆüËÜÎ¦¾å³¦¡Õ¥Ñ¥ê¤Ç´üÂÔ¤ÎŽ¢ÑÛ¡¹¤·¤½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤ÁŽ£ÆÃÊÌ²èÁü½¸
£¶·î27¡Á30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Ë¡¢ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤òÇØÉé¤¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¸ÞÎØÆâÄê¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âFRIDAY¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ¿Í¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¡£
Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Î¿ÁÀ¡ÈþÎë(¤¹¤ß¤ì)¡Ê28¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ100£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÊ¡Éô¿¿»Ò¡Ê28¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢ÆâÄê¤ò·è¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£±°Ì¤ÎÊ¡Éô¤È¤ï¤º¤«0.03ÉÃº¹¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿ÅÄÃæÍ¤Èþ¡Ê25¡Ë¤ÏÆâÄê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½ç°Ì¤ÇÂåÉ½Áª½Ð¤¬Ç»¸ü¡£
Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ÇÁª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤Î¹â¶¶½í¡Ê24¡Ë¤â¡¢ÂåÉ½Áª½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿5000£í¤Ë²Ã¤¨¡¢1500£í¤Ç¤âÆâÄê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ÞÎØÆþ¾Þ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡£
Ê¡Éô¿¿»Ò¡Ê28¡Ë100m¥Ï¡¼¥É¥ë
¡Ç95Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹166Ñ¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ·úÀß¹©¶È¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ç22Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Áª¼ê¸¢Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤ÏÆüËÜ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë12ÉÃ73¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¿Á À¡ÈþÎë¡Ê28¡ËÁö¤êÉýÄ·¤Ó
¡Ç96Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹169Ñ¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÃ»µ÷Î¥¤ÈÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤ËÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ËÅ¾¸þ¡£¡Ç23Ç¯¤Ë£¶£í97Ñ¤òÄ·¤ó¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¹â¶¶ ½í¡Ê24¡ËÁö¤ê¹âÄ·¤Ó
¡Ç00Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹173Ñ¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¶¥µ»¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥á¥¤¥¹¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ë½êÂ°¡£º£²ó¤ÎÎ¦¾åÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±m87Ñ¤òµÏ¿¤·£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê24¡ËÃæÄ¹µ÷Î¥
¡Ç99Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹153Ñ¡£Ãæ³Ø¹»¤«¤éÎ¦¾å¶¥µ»¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¡£1000m¡¢1500£í¡¢3000£í¡¢5000£í¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï1500£í¤È5000m¤Ë½Ð¾ì¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯7·î19Æü¹æ¤è¤ê