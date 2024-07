東武鉄道のNゲージや鉄道グッズも！東武百貨店 池袋本店『鉄道フェスティバル＆駅弁大会』

東武百貨店 池袋本店は、7月10日(水)から16日(火)までの7日間、8階催事場にて『鉄道フェスティバル&駅弁大会』を開催します。

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約160坪)

期間 :2024年7月10日(水)〜16日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

店舗数 :19店舗(うち初出店4店舗)

東武百貨店 池袋本店は、7月10日(水)から16日(火)までの7日間、8階催事場にて『鉄道フェスティバル&駅弁大会』を開催!

東武鉄道のスペーシア Xは、昨年デビューし7月15日(月・祝)に1周年を迎えます。

2024年は東武東上線開業110周年ということもあり、お客様に鉄道をあらゆる角度から楽しんでいただくイベントを企画しました。

会場では、東武鉄道の車両などのNゲージや鉄道グッズを販売。

また駅弁は8店舗出店し、うち6店舗では会場での実演販売を行い、東武百貨店限定の弁当も3種類発売します。

◆実演販売が6店舗!人気の駅弁や東武限定の弁当約35種が集結!

催事バイヤーおすすめの8店舗が出店。

スペーシア X運行開始1周年、東武東上線開業110周年を記念して、会場で約35種の弁当を販売します。

実演6店舗の弁当購入のお客様でご希望の方には、各日先着20名様に、オリジナルの掛け紙を付けて発売します。

[実演]山形県/奥羽本線 米沢駅

【新杵屋】牛肉どまん中(1折)1,350円

山形県産米「どまんなか」の上に特製のタレで味付けした牛そぼろと牛肉煮をのせた牛丼風の弁当。

【新杵屋】牛肉どまん中

[実演・東武限定品・各日販売予定50点]北海道/函館本線 旭川駅

【旭川駅立売商会】海の鮮彩弁当(1折)2,916円

道東でしか獲れない花咲蟹と8種類の海鮮弁当は東武限定品。

【旭川駅立売商会】海の鮮彩弁当

[実演・東武限定品]滋賀県/東海道本線 草津駅

【南洋軒】近江牛「匠」(1折)1,951円

駅弁定番の近江牛焼肉弁当にステーキを追加した東武限定品。

【南洋軒】近江牛「匠」

[実演]福島県/常磐線 いわき駅

【小名浜美食ホテル】うに弁(1折)1,881円

味噌と卵を混ぜた雲丹そぼろとウニが乗った贅沢な弁当。

【小名浜美食ホテル】うに弁

[実演・東武限定品]鹿児島県/九州新幹線 鹿児島中央駅

【松栄軒】鹿児島産うなぎとリブロースステーキ重(1折)2,160円

鹿児島県産うなぎと鹿児島黒毛和牛のステーキを使用した贅沢な弁当は東武限定品。

【松栄軒】鹿児島産うなぎとリブロースステーキ重

[実演]北海道/函館本線 森駅

【いかめし阿部商店】いかめし(1折)881円

1941年の誕生から受け継がれる秘伝のタレで、熟練の職人がイカを甘辛く炊き上げたもちもち駅弁。

【いかめし阿部商店】いかめし

石川県/北陸新幹線 金沢駅【芝寿し】金沢笹寿しプレミアム(4個入)1,080円

能登牛しぐれ、天然紅鮭、国産穴子、炙り鯖を天然の香り高い笹に包んだ押し寿し。

【芝寿し】金沢笹寿しプレミアム

【東武商事】スペーシア X弁当(1折)1,980円〈各日数量限定〉

リアルな車体BOXの中身は、チキンライス、鶏のから揚げ、ミニハンバーグなどが入ったお子様ランチ。

【東武商事】スペーシア X弁当

◆鉄道の人気アイテムから希少グッズを11店舗で販売!

新発売のアイテムや鉄道関連の菓子、会場で手書きする駅名標(卓上サイズ)も発売します。

7月10日(水)新発売!

【東武商事】

プラレール東武鉄道50000系50090型 3,300円

東武東上線開業110周年を記念してプラレールからTJライナーが新発売。

【東武商事】プラレール東武鉄道50000系50090型

【KATO】

東武鉄道ED4021タイプ Nゲージ 12,100円

〈限定200点/お一人様3点まで〉

東武鉄道の凸形電気機関車、ED4021をイメージした貨物列車。

【KATO】東武鉄道ED4021タイプ Nゲージ

【銚子電気鉄道】

銚子電鉄のぬれ煎餅(濃い口味・薄口味・甘口味/5枚入)各501円

鉄道の赤字を補うため鉄道員が考案したぬれ煎餅。

この収益で銚子鉄道は2024年101周年を迎えた。

【銚子電気鉄道】銚子電鉄のぬれ煎餅

【D-CAN】

昭和の建植用駅名標(金属フレームタイプ/高さ24×幅22cm)7,700円

昭和の内照式駅名標(昭和40年代タイプ/高さ35×幅30cm)12,100円〈限定10点〉

※写真はイメージです。

※昭和の駅名標をその場で手書きします。

【D-CAN】(左)昭和の建植用駅名標 (右)昭和の内照式駅名標

◆子どもから大人まで楽しめるイベントが充実

会場で楽しめる無料のゲームやNゲージ運転体験会などさまざまなイベントを開催します。

【タイトー】電車でGO!!無料体験コーナー

マスターコントローラー(※運転士が速度を制御するために操作する装置)の操作と美麗なグラフィックで、運転士になりきって楽しめるゲームです。

電車でGO!!ロゴ

【タイトー】電車でGO!!無料体験コーナー

7月13日(土)・14日(日)開催 Nゲージ トミックス運転体験会

場所:8階 3番地 エスカレーター前

時間:午前10時30分〜午後6時30分

(受付 午前10時〜午後6時)

参加者にはトミーテック特製「富井電鉄紙製サンバイザー」がプレゼントされます。

※混雑状況により整理券を配布する場合があります。

Nゲージ トミックス運転体験会(※写真はイメージです)

東武スペーシア X運行1周年記念 東武東上線開業110周年記念

東武鉄道フォトコンテスト応募作品展示

場所:8階 3番地

車両や駅の風景、旅の思い出など、みなさまからご応募いただいた東武鉄道のある風景写真を展示します。

※写真はイメージです。

※7月5日(金)時点の内容です。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

