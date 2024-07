かわいらしいパンダ型！紀伊観光物産『ぱんだみるくまんじゅう』

紀伊観光物産は、新発売『ぱんだみるくまんじゅう』を和歌山県内の取扱店舗並びにオンラインストア(Pay ID)にて2024年7月6日(土)より販売中です。

紀伊観光物産『ぱんだみるくまんじゅう』

商品名 :ぱんだみるくまんじゅう

販売価格:1,300円(税込)/20個入

950円(税込)/12個入

販売箇所:大型総合観光施設・和歌山県内各旅館・ホテル売店・道の駅・

高速道路SA・PA、駅売店

ぱんだみるくまんじゅうの最大の特徴は、そのかわいらしいパンダ型です。

こがしバター風味が特徴で、一口食べると口の中に広がる豊かな味わいが楽しめます。

和菓子の伝統を守りながらも、現代的なひねりを加えたこの商品は、どの年代の方にも喜ばれること間違いなしです。

パッケージデザインも細部にまでこだわっており、パンダとまんじゅうをモチーフにしたデザインが施されています。

お土産を受け取った人々の心を和ませ、旅行先での思い出や感謝の気持ちを伝えるのにぴったりです。

ご家族やご友人への手土産にはもちろん、自分へのご褒美としても最適なお菓子に仕上がっています。

