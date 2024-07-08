・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．１６ドル（－０．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３９７．７ドル（＋２８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１３８．８セント（＋８４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７２．２５セント（＋１７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１１．２５セント（＋７．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８８．５０セント（＋１２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．４３（－０．５９）

出所：MINKABU PRESS