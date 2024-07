清 竜人25の新曲「Will you marry me ?」のミュージック・ビデオが公開され、新しい4名の夫人たちが明らかとなった。第101夫人には姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット「femme fatale」としてデビューしソロアーティスト、モデルとしても活動中の頓知気さきな、第102夫人に4人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のメンバー島村嬉唄、第103夫人にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」の元メンバーで、Vtuberやシンガーとして活躍している根本凪、第104夫人に2011年よりアイドルやタレントとして活躍し、現在もソロ活動中の林田真尋という豪華なメンバーだ。

清 竜人25「青春しちゃっていいじゃん / Will you marry me ?」



8月7日(水)発売https://erj.lnk.to/SfqQvi初回生産限定盤(CD+12Pスペシャルブックレット) ESCL 5995〜6¥1,800(税抜価格¥1,636)※封入特典:トレーディングカード5種のうちランダム1枚封入通常盤 ESCL 5997¥1,200(税抜価格¥1,091)1.青春しちゃっていいじゃん2.Will you marry me ?3.青春しちゃっていいじゃん(Instrumental)4.Will you marry me ?(Instrumental)店舗別特典 対象店舗/特典内容・清 竜人25応援店:オリジナルステッカー対象店舗:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ryujinkiyoshi/shoplist/240807/・Amazon.co.jp:ガジャケ・楽天ブックス:オリジナル缶バッジ・セブンネットショッピング:オリジナルギターピック※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※特典のデザインは追ってご案内いたします。※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。