MAN WITH A MISSIONが北米ツアー『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”Powered by Crunchyroll』を完走
MAN WITH A MISSIONが現地時間7月5日夜、メキシコ・メキシコシティのPabellón Oestenで北米ツアー『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”Powered by Crunchyroll』の幕を下ろした。
『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”Powered by Crunchyroll』は、6月25日にニューヨークIrving Plazaからスタート。メキシコシティ公演には、約3,000名のファンが詰めかけた。
同ツアーは、日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当してきたMAN WITH A MISSIONの、昨年に続く海外ツアー。ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、メキシコの北米4都市での単独公演を行った。
また、長きにわたりミクスチャー・ロックの先駆けとして活躍し続けているバンド・311の主催イベント『AMBER HORIZONS』にも出演。コロラド州中央部の都市デンバーの郊外ロッキー山脈の麓にある野外劇場“Red Rocks Amphitheater”で行われた同イベントでは、音響美で知られ、数々のレジェンドアーティストが立った同会場に、日本を中心に活動するロックバンドとして初出演を果たしている。
『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll』のセットリストは、MAN WITH A MISSIONのSpotifyアカウントでプレイリストとして公開中。
MAN WITH A MISSIONは、帰国後に『Lucky Fes‘24』、『FUJI ROCK FESTIVAL‘24』など各地の夏フェスにも出演予定。さらに、8月31日のイギリス・ロンドンO2 Forum Kentish Townより、5都市を巡るEU ＆ Europe Tourもスタートさせる。