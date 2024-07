人類が行った「新種誕生という自然破壊」…わずか180年ほどで「地下鉄網に適応した新種」チカイエカという「警鐘」

血液を吸うアカイエカ

アカイエカは、私たちがよく見かける蚊の一つである。ふだんは花の蜜や草の汁などを食べている大人しい昆虫だが、産卵期になって交尾したメスは、動物から吸血するようになる(オスは吸血しない)。卵を作るための栄養分として、タンパク質などが必要になるからだ。

吸血するのはおもに夕方から夜にかけてで、私たちが吐く二酸化炭素や皮膚の匂いや体温などを感知して、やってくるらしい。そして、皮膚に針を突き刺して、血液を吸うのである。

蚊の細長い口の中には、6本の針が仕込まれている。

外側の2本の針の先端にはギザギザした刃が付いており、これで皮膚を切り裂きながら針を刺し込んでいく。次に使うのは管になっている針で、血液が固まらないようにする唾液を注入する。この唾液によってアレルギー反応が起きると、私たちは痒みを感じるのだ。そして、最後に使うのが中心にある太い針で、先端に開いている穴から血液を吸入するのである。ちなみに、残りの2本は、皮膚が開いた状態で固定するために使っているようだ。

こう書くと何でもないが、吸血は蚊にとって命がけの仕事である。血液を吸うためには、どうしても2〜3分はかかるし、そのあいだは動くこともできない。私たちに気づかれれば、叩かれたりして命を落とすこともしばしばである。私たちにとってはありがたくないことだが、蚊にとっても死活問題なのだ。

世界中に棲んでいるアカイエカ

アカイエカは学名をCulex pipiensというが、正確には単一の種ではなく、いくつかの種をまとめた「種群」と考えられている。このアカイエカ種群は南極を除くすべての大陸に分布しており、イギリスのロンドンにも生息していることが知られている。

そのロンドンで世界初の地下鉄が開通したのは、日本がまだ江戸時代の1863年である。産業革命以降、ロンドンで働く人が増えたため、郊外から通勤者を輸送する鉄道が整備されていった。しかし、これらの鉄道は、建物が密集しているロンドンの中心部までは伸ばせないため、地下鉄が建設されたのである。驚いたことに、開業したころは蒸気機関車によって運行されていたという。

一般に、長いトンネルでは、蒸気機関車を使用することができない。煤煙をトンネル外へ排出することが困難なため、機関士が窒息する可能性があるからだ。ロンドンの地下鉄でも地上への排煙対策は強化されていたようだが、それでも駅が煤だらけになったり、木造のホームでボヤが起きたりしたという。

ちなみに、ロンドンよりかなり後に作られた日本の初期の地下鉄(1915年に開通した郵便物運搬用の東京中央郵便局地下電車、1925年開通の宮城電気鉄道、1927年開通の銀座線)は、最初から電化されていた。

ロンドンに棲む2種のアカイエカ

ロンドンにはアカイエカ種群に属する蚊として、トビイロイエカ(Culex pipiens pipiens)とチカイエカ(Culex pipiens molestus)が生息している。

トビイロイエカは地表に棲み、冬季には休眠する。卵形成には吸血が不可欠であり、おもに鳥類から吸血する。一方のチカイエカは地下鉄のトンネルなどの地下に棲み、一年中休眠しない。ヒトやドブネズミから吸血をするが、卵形成のために吸血は不可欠ではない。

チカイエカの起源についての一つの仮説は、地表に棲んでいたトビイロイエカが地下鉄のトンネルに侵入して、別種か亜種に進化したというものである(トビイロイエカとチカイエカを別種とするか、あるいは同種内の亜種とするかは意見が分かれている)。

地下鉄という閉鎖環境を選んだチカイエカ

地下鉄のトンネル内は一年中暖かく、四季の移り変わりがない。そのため、地下に侵入したトビイロイエカは休眠せずに、一年中活動するようになった。また、地下には、吸血する獲物である鳥類がいない。いるのは少数のドブネズミや人間だけである。

そこで、吸血する対象をドブネズミや人間に変えたのだが、地表に比べると吸血できるチャンスは減ってしまった。その代わり、幼虫(ボウフラ)が生息する環境は豊かになった。

アカイエカは汚い水溜まりに卵を産み、生まれた幼虫は微生物を食べて成長する。もしも、きれいで澄んだ水溜まりだと、微生物があまりいないので、幼虫は生きていくことができない。それからオニボウフラと呼ばれる蛹になり、3日ほどで羽化して成虫になる。卵が孵化してから成虫になるまではおよそ2週間、成虫の寿命は2〜3週間である。

地下に侵入したアカイエカにとって、吸血するチャンスは減ったけれど、汚い水溜まりは大幅に増えた。そのため、卵を形成するための栄養を幼虫のうちに蓄えておくことができるようになった。その結果、交尾した後に吸血をしなくても、卵を産めるようになったと考えられる。

以上が、ロンドンの地表に棲んでいたトビイロイエカが地下に侵入してチカイエカになったという仮説だが、別の可能性もある。それは、別の地域からやってきたチカイエカが、ロンドンの地下鉄のトンネル内に棲み付いたという仮説だ。

そんな仮説はあり得ないと思うかもしれないが、じつはそうでもない。人間が持ち込むことにより蚊は世界中を容易に移動できるし、ロンドン以外の地域にチカイエカがいた可能性もある。ロンドンから遠く離れた日本にも、少なくとも現在では、チカイエカ(と呼ばれる蚊)が生息している。

チカイエカの起源

ロンドンのチカイエカは、ロンドンのトビイロイエカから進化したのか、それとも別の地域のチカイエカが移住してきたのか。どちらの仮説が正しいかを判定するために、遺伝学的な実験が行われた(*)。酵素を作るいくつかの遺伝子について、どんな対立遺伝子が存在するかを調べたのである。

その結果、チカイエカが持っている対立遺伝子は、すべてトビイロイエカも持っていることが明らかになった。対立遺伝子にはいろいろな種類があり、別の地域に住んでいる個体群なら、異なる対立遺伝子をいくつか持っていることがふつうである。それが一つもないということは、ロンドンのチカイエカは、ロンドンのトビイロイエカに由来する可能性が高いということだ。

さらにチカイエカの持つ対立遺伝子の種類は、トビイロイエカの持つ対立遺伝子より少ないことも明らかになった。つまり、トビイロイエカよりチカイエカの方が、遺伝的多様性が低いのである。これは、トビイロイエカの一部の個体が地下に侵入して、チカイエカになった場合に予想されるパターンだ。

これらの結果から考えると、ロンドンのチカイエカは、ロンドンのトビイロイエカから進化したものと考えられる。おそらく、地表に棲んでいたトビイロイエカが、地下鉄が建設されたときに地下に侵入し、地下鉄のネットワークが広がっていくにつれて地下鉄全体に分布を広げていったのだろう。

人類が生み出した新しい種

現在のロンドンでは、トビイロイエカとチカイエカのあいだで、かなり生殖隔離が進んでいる。たとえば、トビイロイエカのオスとチカイエカのメスを交配させても、産卵に至ることはほとんどない。仮に、生殖隔離が確立した時点を新種の誕生と見なすのであれば、まさにチカイエカという新種が誕生しつつあるといってよいだろう。

ロンドンで地下鉄が開通したのが1863年なので、地下鉄の工事が始まったのはそれより少し前だろう。そのころトビイロイエカが地下に侵入したとしても、まだ200年は経っていない。それでも、もう新種ができつつあるのだから、進化は意外と速く進むのだ。

私たち人間は、自然を破壊して生息環境を奪い、多くの生物を絶滅させていると言われている。それはまったくその通りなのだが、その一方で、私たちは新しい生息環境を作り出すことによって、多くの新種を生み出していることも、また事実である。地下鉄を作ったり、運河を作ったり、都市を作ったりすることによって、さまざまな新種の生物が地球に誕生しているのだ。

しかし、新種の誕生は、かならずしも良いこととは限らない。人間の勝手な都合かもしれないが、あまり害獣や害虫が増えると困るし、新種が誕生することによって野生生物が圧迫されることもあるかもしれない。これからは絶滅だけでなく、新種の誕生にも注意の目を向ける必要があるだろう。

とはいえ、野生生物をもっとも圧迫しているのが、私たちヒトであることは間違いない。80億人を超えるヒトの総質量は、野生の哺乳類の総質量の9倍近くに達しているのだから。

(*)Byrne and Nichols (1999) Culex pipiens in London Underground tunnels: Differentiation between surface and subterranean populations. Heredity 82, 7-15. 6

