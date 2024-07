「ノーリスクで億万長者」は「夢物語」⁉...「ミサイル」や「ダイナマイト」と「ビジネス」に共通する「不変の」本質

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

リスクはつきもの

ビジネスパーソンや受講生と会話していると「それってノーリスクではないですよね」などという話が出てくるときがあります。うまくいくかいかないか、教えてほしいというようなケースもあります。

はっきり言えば、「リスクは必然」です。絶対にうまくいくとわかっているビジネスなんて存在しないし、リスクがない行動もありません。「どうしたらいいですか?」に対して、一般論で答えるのは簡単ですが、まだやってもいないことに対して「面白そうだ」「いけそうだ」「こういうリスクがありそうだ」という話はできても「絶対うまくいく」なんてスパッと回答できるはずがないのです。できるならば、誰しもとっくに億万長者になっているでしょう。

古いマンガで白土三平氏の『サスケ』がありますが、アニメ版のオープニングナレーションは「光あるところに影がある。まこと栄光の影に数知れぬ忍者の姿があった……」で始まります。成功の陰には必ず失敗があります。それで当たり前なのです。

『マクベス』では「きれいは汚い 汚いはきれい」という3人の魔女の台詞が有名です。これは原文では「Fair is foul, and foul is fair.」となっており、「良いことは悪いこと、悪いことは良いこと」と訳しているものもあります。あらゆる物事は、一面的に「良い/悪い」と分けることはできない。どちらの側面も持ち合わせているのです。

岡本太郎の芸術論に学ぶ

日本を代表する芸術家の岡本太郎氏は、芸術の3原則を次のように述べています。

芸術はきれいであってはいけない。

うまくあってはいけない。

心地よくあってはいけない。

『マクベス』の「きれいは汚い 汚いはきれい」に通じるのか、光が当たっても影もできないようなものは、「ないのと同じ」とでも言っているようです。良い面と悪い面が2つあるのが当たり前、二面性が当たり前ならそれが際立っているほうが良いとでも解釈されそうです。

ダイナマイトだって、土木工事に欠かせない重要な発明です。それまで不安定で事故が多発していたニトログリセリンが改良され、安定運用できる、しかも爆発力が増した爆薬、それがダイナマイト。人類社会の発展には欠かせないアイテムです。しかし、一度戦場に持ち出されると、大量虐殺を可能とする兵器になります。

ロケットだって同じです。大陸間弾道弾の技術は、宇宙へ人類を運ぶロケットとまったく同じ技術です。旧ナチスドイツで弾道ミサイルの研究開発に携わったフォン・ブラウン博士が戦後、米国に渡ってNASAのロケット開発に関わった話も有名です。

良いところと悪いところがあり、それを理解したからと言って、悪いところだけをなくすことも難しいでしょう。なぜなら、良い悪いは、立場によって(正義のありかたともども)変わるからです。

