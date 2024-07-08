8Æü¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü¤ò
º£Æü8Æü¤â´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â
º£Æü8Æü¤â¡¢´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÆü7Æü¤ËÂ³¤¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ï36¡î¡¢Âçºå¡¢¹âÃÎ¡¢¼¯»ùÅç¡¢ÆáÇÆ¤Ï34¡î¡¢¹Åç¤Ï33¡î¡¢Ê¡²¬¤Ï35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºòÆü7Æü¤ÏÀÅ²¬¤Ç40.0¡î¤Èº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¹ó½ëÆü(*)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
*¡Ö¹ó½ëÆü¡×¤ÏÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñÆÈ¼«¤Ç¤Ä¤±¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ØÅì¤«¤é²Æì¤Î27¶è°è¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë
º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é²Æì¤Î27¤Î¶è°è¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ø¤Î¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ð½à¤Ï¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¡×¤Ç¤¹¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡Öµ¤²¹¡×¡Ö¼¾ÅÙ¡×¡ÖíÕ¼ÍÇ®(ÃÏÌÌ¤ä·úÊª¡¦ÂÎ¤«¤é½Ð¤ëÇ®¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤Êª¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Þ¤¹)¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢½ë¤µ¤Î¸·¤·¤µ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½ë¤µ»Ø¿ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤ò58¤ËÊ¬¤±¤¿ÉÜ¸©Í½Êó¶èÅù¤Î¤É¤³¤«¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢¡Ö33¡×°Ê¾å¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡È¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£