サッカーJ1リーグ第22節10試合が、5日（金）〜7日（日）に開催されました。

首位FC町田ゼルビア、2位鹿島アントラーズ、3位ガンバ大阪、4位ヴィッセル神戸の上位4チームは、いずれも今節勝利を飾り、勝ち点差は縮まらず。首位FC町田ゼルビアが勝ち点46、2位鹿島アントラーズと3位ガンバ大阪が勝ち点41、4位ヴィッセル神戸が勝ち点40で追いかけます。

中位では、名古屋グランパスと横浜F・マリノスが4連敗。名古屋グランパスは7試合連続1得点以下、横浜F・マリノスは今季ワーストの4失点を喫し大敗を喫しました。

下位では、J1残留争いの渦中にいるサガン鳥栖、京都サンガF.C.、湘南ベルマーレの3チームが勝利。一方、最下位の札幌はリーグ戦8連敗。J1残留圏内の17位までの勝ち点差は12に広がり、厳しい状況に置かれています。

【J1第22節結果】

◆神戸 3−1 広島（エディオンピースウイング広島）

得点【神戸】大迫勇也（前半11分）広瀬陸斗（後半7分）山口蛍（後半26分）【広島】新井直人（前半17分）

◆鹿島 2−0 札幌（県立カシマサッカースタジアム）

得点【鹿島】師岡柊生（後半16分）藤井智也（後半21分）

◆町田 1−0 名古屋（町田ＧＩＯＮスタジアム）

得点【町田】下田北斗（前半30分）

◆鳥栖 4−3 新潟（デンカビッグスワンスタジアム）

得点【鳥栖】山崎浩介（前半13分）横山歩夢（前半32分、後半8分）長沼洋一（後半6分）【新潟】谷口海斗（前半17分）舞行龍ジェームズ（後半16分）藤原奏哉（後半39分）

◆磐田 2−2 川崎F（ヤマハスタジアム（磐田））

得点【磐田】ジャーメイン良（前半20分）山田大記（後半45+2分）【川崎F】遠野大弥（後半6分）橘田健人（後半35分）

◆東京V 1−1 C大阪（味の素スタジアム）

得点【東京V】山見大登（後半4分）【C大阪】レオ セアラ（後半31分）

◆G大阪 4−0 横浜FM（パナソニックスタジアム吹田）

得点【G大阪】ファン アラーノ（前半4分）ダワン（前半45+3分）宇佐美貴史（後半25分）イッサム ジェバリ（後半43分）

◆湘南 3−2 浦和（浦和駒場スタジアム）

得点【湘南】田中聡（前半32分）石井久継（後半45分）ルキアン（後半45+2分）【浦和】チアゴ サンタナ（後半17分、29分）

◆柏 3−2 FC東京（三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】ジエゴ（前半14分）高嶺朋樹（前半32分）戸嶋祥郎（後半45+4分）【FC東京】ディエゴ オリヴェイラ（前半2分）岡哲平（後半41分）

◆京都 2−1 福岡（ベスト電器スタジアム）得点【京都】原大智（後半2分）宮本優太（後半45+9分）【福岡】田代雅也（後半45+3分）