サッカーJ2リーグ第23節の10試合が、6日（土）、7日（日）に開催されました。

J1自動昇格の枠は2つ。今節首位V・ファーレン長崎、2位横浜FC、3位清水エスパルスの上位3チームはそろって勝利。3チームが勝ち点1差にひしめく混戦は続いています。

J1昇格プレーオフ圏内では、ファジアーノ岡山がベガルタ仙台との上位対決を制し4位浮上。ベガルタ仙台はレノファ山口FCにも抜かれ6位まで順位を落としました。また清水エスパルスに敗れたジェフユナイテッド千葉はプレーオフ圏外の7位に転落しています。

【J2第23節結果】

◆大分 1−0 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【大分】キム ヒョンウ（後半45+2分）

◆横浜FC 1−0 秋田（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】櫻川ソロモン（後半27分）

◆徳島 3−1 甲府（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【徳島】坪井清志郎（後半12分、45+8分）ブラウンノア賢信（後半22分）【甲府】三平和司（前半39分）

◆藤枝 3−1 水戸（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】矢村健（前半36分、41分）芹生海翔（後半3分）【水戸】久保征一郎（後半45+2分）

◆清水 2−0 千葉（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】ルーカス ブラガ（前半7分）高木践（前半30分）

◆山形 1−0 栃木（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】氣田亮真（後半32分）

◆岡山 2−0 仙台（シティライトスタジアム）

得点【岡山】岩渕弘人（前半32分）田上大地（後半28分）

◆山口 1−0 鹿児島（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】河野孝汰（後半36分）

◆長崎 2−0 熊本（トランスコスモススタジアム長崎）得点【長崎】加藤大（前半16分）マルコス ギリェルメ（前半22分）◆群馬 4−0 愛媛（ニンジニアスタジアム）得点【群馬】川上エドオジョン智慧（前半36分）佐藤亮（前半45+1分、後半12分）天笠泰輝（後半31分）