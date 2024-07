モスバーガー「サマーラッキーバッグ」予約開始、食事券5000円分に“ミニオン”の雑貨4品が付いて5000円/映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ 2024年夏の福袋

モスフードサービスは7月9日、モスバーガー公式サイトで「サマーラッキーバッグ」の予約受付を開始する。

2024年の夏の福袋は、モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」。販売価格は税込5,000円。食事補助券(5,000円相当)に、映画『怪盗グルー』シリーズに登場する人気キャラクター“ミニオン”とコラボレーションした雑貨4種類を合わせた。

2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」専用袋

WEB予約の期間は7月25日まで。店舗での受け取りは、8月1日から8月10日まで。一部店舗を除く全国の「モスバーガー」店舗で取り扱う。購入制限は、予約・当日販売ともに1人5個まで。また、WEB予約分で完売する場合がある。

〈モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」内容〉

2024年「サマーラッキーバッグ」の内容は、「ビーチタオル」「ミニうちわ」「クリアレジャーポーチ」「ふわふわレジャーシート」「お食事補助券(5,000円分)」。ミニオンデザインの専用袋に入れて提供する。各アイテムの詳細は以下の通り。

モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」/2024年“夏の福袋”

◆ビーチタオル

大きさ(約)横80cm×縦150cmの大判サイズのビーチタオル。素材はポリエステル。

ビーチタオル/2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

◆ミニうちわ

大きさ(約)直径18cm、もち手11.5cmの小ぶりなうちわ。素材はポリプロピレン。

ミニうちわ/2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

◆クリアレジャーポーチ

大きさ(約)横20cm×縦13cm、マチ7cmの大容量サイズのポーチ。素材は、ポリ塩化ビニル、ナイロン。

クリアレジャーポーチ/2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

◆ふわふわレジャーシート

大きさ(約)横140cm×縦95cmの2人用レジャーシート。素材は、ポリプロピレン、ポリウレタン、アルミ。

ふわふわレジャーシート/2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

◆お食事補助券(5,000円分)

一部店舗を除く全国の「モスバーガー」店舗で、税込5,000円分の金券として使用できるチケット。500円×10枚綴り。有効期限は2024年10月末まで。モスのネット注文、宅配サービス(Uber Eatsなど)、フルセルフレジでは利用できない。

お食事補助券(5,000円分)/2024年“夏の福袋”モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」

〈「モスワイワイセット」にも“ミニオン”が登場〉

また、モスバーガーの子供向けセット「モスワイワイセット」に付く選べるおもちゃにも“ミニオン”が登場する。おもちゃは全6種類。第1弾の7月17日からは「ふせん」「サンバイザー」「バナナつり」。第2弾の7月26日からは「おふろポスター」「パズル」「トントンずもう」を提供。いずれもなくなり次第終了。

モスバーガー「モスワイワイセット」で提供する“ミニオン”の選べるおもちゃ

「モスワイワイセット」のメニューは全4種類。「ワイワイモスチーズバーガーセット」590円、「ワイワイチーズバーガーセット」560円、「ワイワイバーガーセット」520円、「ワイワイナゲットセット」640円(各税込)。

「ワイワイモスチーズバーガーセット」「ワイワイチーズバーガーセット」「ワイワイバーガーセット」「ワイワイナゲットセット」/モスバーガー

モスバーガー「モスワイワイセット」

◆“ミニオン”とは

“ミニオン”は、イルミネーションが制作する映画『怪盗グルー』シリーズで、主人公グルーの手下として登場したイタズラ好きでコミカルなキャラクター。2024年7月19日には、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を予定している。

■モスバーガー×映画『怪盗グルーのミニオン超変身』コラボ「サマーラッキーバッグ」特設サイト

クレジット表記=Despicable Me 4(c)Universal City Studios LLC. All Right Reserved.