進化したリハビリテーション治療をご紹介！　「NEURO®」「ボツリヌス療法」​とは

“正しい訓練”でおこなえば、手の機能はUPする!

脳卒中後遺症である運動マヒは、発症から6ヵ月たつとマヒの改善がほとんど見込めなくなるといわれています。上肢のリハビリテーション治療で一番大切なことは、マヒのレベル(程度)にあった正しい訓練法です。マヒがよくなるには順番があります。『腕が上がる 指が動く 脳卒中によるマヒのためのリハビリテーション・ハンドブック』より、患者さんがより自主的に取り組みやすいようにマヒのレベルにあわせた段階ごとの訓練法を紹介します。

前編記事<【リハビリテーション】次の段階をめざす人へ! チャレンジ訓練法をご紹介​>

軽度・中等度マヒへの治療法進化したリハビリテーション治療「NEURO®」

●磁気刺激療法のしくみ(一般的な慢性期の上肢マヒの場合)

●NEURO® とは

NovEl Intervention Using Repetitive TMS and Intensive Oneto-one training

軽度、中等度の上肢マヒの改善をめざす治療法で、「磁気刺激療法(TMS)」と「集中的な作業療法」を組み合わせたものです。磁気刺激療法は確かに脳卒中後の上肢マヒが改善するものの、その程度は軽微で効果の持続も短いという課題がありました。これに対して、NEURO® では集中的な作業療法を併用することで、障害を受けた大脳の機能を活発化させ、機能障害を改善することが期待できます。2008 年4 月より慈恵医大病院リハビリテーション科グループが世界に先駆けて臨床化して体系化したものです。

平均して1週間で改善がみられる

NEURO®の入院期間は約2週間ですが、平均して最初の1週間で改善がみられます。

連日、磁気刺激を受けることで、脳卒中によっておこってしまった左右の脳のバランスの障害を是正し、痙縮を軽減させます。その後、障害に基づいた適切な訓練により使い方を再学習することで、今までよくならないとされていた手の機能が改善され、日常生活に活かせるようになります。

いくつかの適応基準がありますが、前提としてマヒの程度が「手首を曲げないで、指でグー・パーができる。少なくとも親指・人さし指・中指の3指を曲げたり伸ばしたりできる」人が対象となります。

現在、この理念に賛同している病院(全国10ヵ所以上)で施行しています。

●NEURO®の流れ

重度マヒへの治療法重度マヒでもあきらめない「ボツリヌス療法」

腕も上がらない、肘も伸びない、指も開かない、重度マヒの上肢機能の改善にはボツリヌス療法とストレッチを中心とした訓練を併用します。

●ボツリヌス療法の流れ

●ボツリヌス療法とは

食中毒の原因菌であるボツリヌス菌が作り出すボツリヌス毒素を筋肉内に注射する治療法です。ボツリヌス毒素は、神経終末に作用し、筋肉を緊張させるアセチルコリン(神経伝達物質の一種)の放出を阻害する作用を持っています。

そのため筋肉の収縮が抑えられます。

治療に使用するボツリヌス毒素は、人工的に1000 倍以上に薄めて薬として精製したものなので、安全で全身に害を及ぼすものではありません。ボツリヌス療法は、保険適用の治療法ですが、現在(2024 年6月)ボトックス製剤とゼオマイン製剤の2種類が使用できます。

効果持続期間は2ヵ月半〜3ヵ月程度

一般的には、ボツリヌス療法の効果は投与後、2〜3日で徐々に表れ、1週間程度で安定し、通常2ヵ月半〜3ヵ月半持続します。

投与後、きっちりとしたストレッチをするとすぐに効果が表れることも多くあります。この効果が続いている期間にしっかり訓練に励みます。

1回目の投与後、ゼオマイン製剤は10週から12週ごとに、ボトックス製剤は12週から14週ごとに投与します。

投与後の訓練をしないとまた打つ前と同じ、つっぱった状態に戻るので、本書で紹介しているストレッチや運動は大切です。

自主的に訓練をしない人には、この治療法は不向きです。改善がほとんど認められない場合が多くあります。

●投与のケース例(左マヒ)

マヒの段階を簡単にセルフチェック! あなたに最適な訓練方法をご紹介!