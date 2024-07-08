¹â¶¶ÂçÊå¤Î¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÉÔ°Â¤Ê¤·¡¡¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿àÇÐÍ¥´éÉé¤±á¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä±éµ»
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡×¡ÊÍè²Æ¸ø³«¡Ë¤Ç¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£³¿ÍÁÈ¤Î¹â¹»À¸¤¬¡ÖÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¾®¹â¤¤»³¤«¤é²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÊª¸ì¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤äÇÐÍ¥¤Î¶¶ÄÞ¸ù¤Ê¤É¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç½õ´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿Ê¿¾¾·ÃÈþ»Ò»á¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö±Ç²è¤Î¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËËÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÁÒÉß¡Ù¤¬ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ÏËÜºî¤¬½éÄ©Àï¡£¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ê¤É¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ëÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±£·Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ØÉ¹±ð¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤ä±éµ»¤ÏàÇÐÍ¥´éÉé¤±á¤Ç¤¹¤è¡££±£¹Ç¯¤Ë¸÷¸»»á¤ò±é¤¸¤¿»þ¡¢½ÉÅ¨¤òÁ°¤ËÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Øµ®ÍÍ¡ª¡Ù¤È¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤â¡Ø¤¢¤ìÂçÊå¤µ¤ó¡©¡Ù¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤È±Ç²è¤Ç¤Ï±éµ»¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜ¿Í¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¿ÍÌ®¤À¡£
¡Ö¡ØÉ¹±ð¡Ù¤Î±é½Ð¸¶°Æ¤ÏµÜËÜ°¡Ìç¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜËÜ¤µ¤ó¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤¬É½¸½¤¹¤ë¥É¥é¥ÞÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤â±é½Ð¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶¨ÎÏ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£