韓国の主な週間日程（８〜１４日）
◇８日（月）
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が訪米
▲サムスン電子労組、全面ストライキ
◇９日（火）
▲尹大統領、米ハワイでインド太平洋軍司令官と会談
▲閣議（１０：００）
▲パリ五輪選手団の結団式（１５：００）
▲現代自動車、英オックスフォード大傘下の未来研究センター設立
◇１０日（水）
▲尹大統領が米ワシントン訪問、バイデン米大統領夫妻主催の夕食会に出席
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
◇１１日（木）
▲韓日豪ニュージーランドの４カ国首脳会談
▲尹大統領、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席
◇１２日（金）
▲特になし
◇１３日（土）
▲特になし
◇１４日（日）
▲「第１回北韓離脱住民の日（脱北者の日）」記念式典
▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が訪米
▲サムスン電子労組、全面ストライキ
◇９日（火）
▲尹大統領、米ハワイでインド太平洋軍司令官と会談
▲閣議（１０：００）
▲パリ五輪選手団の結団式（１５：００）
▲現代自動車、英オックスフォード大傘下の未来研究センター設立
◇１０日（水）
▲尹大統領が米ワシントン訪問、バイデン米大統領夫妻主催の夕食会に出席
▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）
▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）
◇１１日（木）
▲韓日豪ニュージーランドの４カ国首脳会談
▲尹大統領、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席
◇１２日（金）
▲特になし
◇１３日（土）
▲特になし
◇１４日（日）
▲「第１回北韓離脱住民の日（脱北者の日）」記念式典