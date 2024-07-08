◇８日（月）

▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が訪米

▲サムスン電子労組、全面ストライキ

◇９日（火）

▲尹大統領、米ハワイでインド太平洋軍司令官と会談

▲閣議（１０：００）

▲パリ五輪選手団の結団式（１５：００）

▲現代自動車、英オックスフォード大傘下の未来研究センター設立

◇１０日（水）

▲尹大統領が米ワシントン訪問、バイデン米大統領夫妻主催の夕食会に出席

▲韓国銀行（中央銀行）、政策金利を決める金融通貨委員会本会議（９：００）

▲中央災難（災害）安全対策本部会議（９：００）

◇１１日（木）

▲韓日豪ニュージーランドの４カ国首脳会談

▲尹大統領、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議に出席

◇１２日（金）

▲特になし

◇１３日（土）

▲特になし

◇１４日（日）

▲「第１回北韓離脱住民の日（脱北者の日）」記念式典