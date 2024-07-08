¡Úµð¿Í¡ÛÂÇÀþÉüÄ´£´Ï¢¾¡¤âÇº¤Þ¤·¤¤¡ÄºäËÜÍ¦¿Í¤Ï°ì·³Éüµ¢¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÂåÂÇÂÔµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×
¡¡ºÇÅ¬²ò¤Ï¤É¤ì¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤Ï£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£·¡½£³¤Ç²÷¾¡¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î£´Ï¢¾¡¤Ç¡¢¼ó°Ì¡¦¹Åç¤Ë¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Þ¤ÇÆùÇö¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÂç¾ëÂî¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢£²²ó¤Ë¤Ï´Ý¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é²ó¤ÎÂçÎÌÅÀ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢½é²ó¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ý¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÂÇÀþ¤¬³èµ¤¤Å¤¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤Î£²·å°ÂÂÇ¡£¤³¤ÎÆü£´°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Î´Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢Æó·³Ä´À°Ãæ¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£µÈÖ¤òÌ³¤á¤ëÂç¾ëÂî¤â¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£µ»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²¬ËÜÏÂ¤ò°ìÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤ËÆ°¤«¤·¡¢Êá¼ê¤ÎÂç¾ëÂî¤ò°ìÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïà¶ìÆù¤Îºöá¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ÏÀè·î²¼½Ü¤ËÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£´ÎÒ¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÏ¢Æü¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢º£½µÃæ¤Ë¤âÆó·³Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡°ì·³Éüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀµÊá¼ê¤Ï´ßÅÄ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¾ëÂî¤òÊá¼ê¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ºäËÜ¤¬»°ÎÝ¤ËÌá¤ì¤Ð²¬ËÜÏÂ¤¬°ìÎÝ¤Ë²ó¤ê¡¢Âç¾ëÂî¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºäËÜËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÍ··â¤ËÌá¤¹¤Î¤â¡£¤Þ¤µ¤«²¬ËÜÏÂ¤Ëº¸Íã¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£°ì·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âºäËÜ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÂåÂÇÂÔµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óàÂÇÀþ¤Ï¿åÊªá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´°÷¤¬¹¥Ä´¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ºÇ¤â¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤Î¥¿¥¯¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£