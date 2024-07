<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々歳゛〜>2日間を締めくくる10-FEETのステージは、SEがかかる前から待ちきれない観客がタオルを掲げそのときを待っている。会場に大音量でSEが響きわたると、地鳴りのような歓声と共に、年代もデザインもそれぞれの10-FEETタオルが掲げられる。3人の登場で、そのタオルは手拍子や突き上げるコブシに変わった。会場にみなぎる緊張感のなか、まず演奏されたのは7月3日にリリースされたばかりの新曲「helm’N bass」だ。すでにライブでのなじみもよく、深みあるレゲエのノリから分厚いロックなアンサンブルへという展開に観客が自由に体を揺らし、歌う。3人は、タフかつ繊細な演奏で曲の個性を全方位で魅せる。ここからまたライブを重ねることで、より力強く、エモーショナルなライブ曲になっていくだろうと思う。

1. helm'N bass2. Re方程式3. VIBES BY VIBES4. シエラのように5. RIVER feat.Dragon Ash (Kj)6. その向こうへ feat.N∀OKI & NOBUYA(ROTTENGRAFFTY)7. 第ゼロ感 with 大阪籠球会8. Freedom9. ヒトリセカイencoreen1. CHERRY BLOSSOMen2. back to the sunset