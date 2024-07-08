【推しの子】主題歌「アイドル」のMV、YOASOBI最速で5億回再生突破

音楽ユニット・YOASOBIの「アイドル」のミュージックビデオが、自身最速で5億回再生を突破した。



YOASOBIが2023年4月12日にリリースした、テレビアニメ「【推しの子】」オープニング主題歌「アイドル」。そのミュージックビデオが、2024年7月7日付にて、自身最速で5億回再生を突破した。



「アイドル」はBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で21週連続の総合首位を獲得し、Billboard JAPANの歴代連続首位記録を更新。さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”や、Apple Music「トップ100：グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得するなど、J-POP史上初となる国内外での記録を次々と打ち立てた。



そして、昨年12月31日の「第74回NHK紅白歌合戦」では、国内外の最前線で活躍をするアーティストたちとのスペシャルコラボステージを披露。まさに2023年を代表する楽曲となった。その勢いは留まることを知らず、まさにYOASOBIを代表する1曲として今もなお愛され続けている。