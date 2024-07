【ヤンマー トラクター YT5113A ロータリー仕様】7月8日 出荷開始価格:3,960円

ハセガワは7月8日に、プラモデル「ヤンマー トラクター YT5113A ロータリー仕様」再販分の出荷を開始する。価格は3,960円。

本商品は、ヤンマー製のトラクター「YT5113A」を1/35スケールで立体化したプラモデル。田畑を耕すロータリーを装着した農作業用の装備となる。

ロータリーアタッチメントは新金型部品となり、アタッチメント全体は上下に可動する。内部の耕うん爪は回転でき、フラップは上下に可動。座席に座らせられる男性オペレーターフィギュアが1体付属する。

パーツカラーはレッド、ブラック、ゴールド、ライトグレー、ダークグレー、クリアーの6色。グリル、ライト内部、ミラー鏡面はメッキパーツとなる。

