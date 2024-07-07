Ìö¿Ê¤ÎÀÐ´Ý»á¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î°Õ»×¤Ê¤¤¡×¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ë¤¯¤ß¤»¤º¡×
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÍîÁª¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7ÆüÌë¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê41¡Ë¤Ïº£¸å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç²¿¤«ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ë¤¯¤ß¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤¬3Áª³Î¼Â
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ä»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤º¡¢¡ÖÀ¯¼£ºÆ·ú¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤Îº£¸å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¹Í¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½°±¡¹Åç1¶è¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÁªµó¶è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤òºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤¹¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Öº£¤«¤é4Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¾ðÀª¼¡Âè¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÅÔµÄÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤¹ÂÀÍÛ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ÏÂ³¤¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç²¿¤«ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Ë¤¯¤ß¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÊÆ¹¾µ®»Ë¡¢½ÕÁýæÆÂÀ¡Û