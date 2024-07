アジア最大級の最先端科学・分析システム＆ソリューション展！日本分析機器工業会／日本科学機器協会「JASIS2024」

一般社団法人日本分析機器工業会と、一般社団法人日本科学機器協会は、共同で主催しているアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS(ジャシス)2024」のWeb事前来場登録の受付を開始しました。

日本分析機器工業会/日本科学機器協会「JASIS(ジャシス)2024」

主催 :一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)、一般社団法人日本科学機器協会(JSIA)

後援(予定) :経済産業省、文部科学省、環境省、

公益社団法人日本分析化学会、

公益社団法人日本化学会、他

会期 :2024年9月4日(水)〜6日(金)10:00〜17:00

会場 :幕張メッセ・国際展示場 5〜8ホール

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

来場者数(見込み):リアル展示会 24,000人、オンライン展示会 12,000人

展示規模 :約400社、約1,200小間

企画内容 :展示会、各種セミナー、JASIS WebExpo(R)

更に、本イベントのWeb企画である「JASIS WebExpo(R) 2024」を公開しました。

JASISは、分析機器、科学機器メーカーが一堂に会し、最先端の科学・分析システム&ソリューションが集結するアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展です。

出展ブース数は前年よりも100ほど増加し1,200を超え、国内外396社の出展社様に参加いただく予定です。

2024年は、昨年に引き続き多くのみなさまからご好評がきたトピックスセミナー、JASIS スクエアを、より内容を充実し開催。

さらに3つの新企画としてJASISコラボレーション、JASIS School、スタートアップコーナーがスタートします。

また、特別企画として早稲田大学、日本生物工学会と主催者(JAIMA)との連携企画を実施。

「さまざまな社会課題を最新の分析・計測・検査技術により解決することを目指す」という理念の下、展示、セミナーなどを通して最新情報を発信。

実機・製品を見て・触って・手に持って実感し、技術者と直接会話をし、リアルな体験をしてください。

【JASIS 2024 新企画の紹介】

・JASISコラボレーション

研究者や分析機器ユーザーの方々、分析産業を担う方々など様々なコミュニティをつなぐ架け橋となるJASISの新企画が誕生しました。

JASIS主催団体であるJAIMA、JSIAが協力団体とコラボレーションして実施する講演会・セミナーです。

・JASIS School

学生、科学・分析業界の初心者だけでなく、すでに科学・分析業界で働く人も改めて学ぶことができる「人材育成」に特化したセミナー企画です。

・スタートアップコーナー

分析機器、科学機器は、製薬、ライフサイエンス、新素材などの最先端の研究・開発などに欠かせないツールです。

大学発ベンチャーやスタートアップなど最先端の研究から生まれたビジネスの芽と、分析機器、科学機器産業の持つポテンシャルの融合を目指したオープンイノベーションの場として新設された展示企画「スタートアップコーナー」では、約10社が出展します。

さらに、展示コーナー前にあるJASIS スクエア内にて、スタートアップ企業が自社一押しの製品の紹介を短い時間で行うフラッシュプレゼンテーションが行われます。

<スタートアップコーナー展示>

展示会場7 ホール奥 特別エリア(JASIS スクエア 前)

<スタートアップコーナーフラッシュプレゼンテーション>

日時:9月4日(水)11:30〜12:30

場所:JASIS スクエア内 プレゼンステージB

【全て参加無料】

・特別企画「早稲田大学×JAIMA 次世代研究人財育成に向けて」

社会で活躍する計測分析人材の育成、産学連携の推進などの幅広い相互協力を目的に、2024年、早稲田大学とJAIMAは連携と協力に関する包括協定を締結しました。

これを記念した特別講演会をJASISにおいて開催します。

日時 :9月4日(水)14:30〜16:25

場所 :幕張メッセ国際会議場 201会議室

参加費:無料

・特別企画「JAIMA/日本生物工学会共働ピッチ・ネットワーキング」

アカデミア、産業界、または異業種間でアライアンス可能なテーマを模索するためのショートプレゼンと交流会を実施します。

日時 :9月5日(木)18:00〜20:00

場所 :TKP東京ベイ幕張ホール(幕張メッセ隣接)1階 コッツウォルズ

参加費:5,000円(税込/ドリンク・軽食付き)

定員 :50名(事前申込要)

【各種セミナー、特別展示などの案内(以下全て参加無料)】

・新技術説明会

2024年はTKP東京ベイ幕張ホール(幕張メッセ隣接)、幕張メッセ国際会議場にて、9月4日(水)〜6日(金)の3日間で出展社92社が312セッションを開催します。

分析機器・科学機器ユーザーの皆様が、新技術、新製品の情報収集のためにこの場を活用されています。

・JASIS トピックスセミナー

トピックスセミナーでは、食品、ライフサイエンス、ヘルスケアDX、量子、環境、LabDX、先端材料、DXの8つのテーマで業界が今注目している社会課題に伴うトピックスをテーマにしたセミナーを実施。

・JASIS スクエア

展示会場内の「JASIS スクエア」では、LabDXに関わる6社のデモ展示を行うほか、この6社によるプレゼンテーション、トピックスセミナー連携企画をコーナー内2か所のプレゼンテーションエリアで実施します。

スタートアップ企業など多数の出展社が数分間ずつ次々に発表するフラッシュプレゼンテーションは効率的に情報収集が可能なため人気です。

【JASIS WebExpo(R) 2024について】

JASIS WebExpo(R) 2024では、JASIS出展社の見どころ、出展製品情報について事前に調べることができる他、昨年人気だったJASISセミナームービー約30本を視聴可能です。

JASISで人気の機器分析のコツをつかめるセミナー「機器分析における測定値の信頼性」など研究開発や、製造業などで分析業務に携わる方の業務に役立つ動画を視聴でき、例年1万人以上の方が訪れる期間限定Webサイトです。

2017年から8回目の開催となる2024年は、過去最多の約200社の出展社情報を入手可能です。

【JASIS WebExpo(R) 2024 開催概要】

名称 :JASIS WebExpo(R) 2024

会期 :2024年7月5日(金)10時〜10月31日(木)17時

会場 :オフィシャルサイト(https://www.jasis.jp/)

掲載予定社数:約200社

コンテンツ数:講演動画数約60本

(9月まで約30本掲載。10月から約30本を追加掲載。)

閲覧方法 :JASISの事前来場登録をした方、JASISアカウントをお持ちの方がログインして無料で見ることができます。

