YouTubeチャンネル「The Fluffiest」では、子犬と対面する猫の様子を収めた動画が配信されており、コメント欄には「尻尾を振って猫に近づく子犬がめちゃくちゃかわいい!」「猫の表情の変化が面白すぎる」などの声が続出しました。

猫が威嚇をしても気にしない子犬

注目を集めたのは、「Funny Cat Reaction to Puppies [Kitty sees them for the First Time]」という動画。お昼寝中の子犬をかき分けて、猫ちゃんに近寄る1匹の子犬とのシーンからスタートします。子犬はブンブンと尻尾を振っていて、猫ちゃんにあいさつしているよう。猫ちゃんは、興味津々で近づいてくる子犬に対し、「ニャンだこいつ」といった表情を浮かべ、その場から離れます。

距離を取られてもなんのその、お昼寝から起きた他の子犬も加わって猫ちゃんに接近。子犬に思いっきり顔を近づけられた猫ちゃんは、「近すぎるニャ」と驚いてのけぞります。

他の子犬はふたたびお昼寝の体勢に入りますが、1匹の子犬は猫ちゃんに構ってもらうのを諦めません。平穏な場所を求めて移動する猫ちゃんに、全力で尻尾を振って突進。カメラを向ける飼い主に対して、猫ちゃんは「子犬をどうにかしてくれニャ」と目で訴えているようです。

あまりのしつこさに猫ちゃんは「シャー」と威嚇しますが、全く気にしない様子の子犬。「一緒に遊ぼうよ」と言わんばかりの勢いで猫ちゃんを追いかける子犬の姿は、健気に見えてきます。

カメラを向ける飼い主に再び「どうして子犬を離してくれないニャ」と、訴える猫ちゃん。飼い主の助けが入らないと悟ったのか、もしくは諦めの境地に入ったのか、最終的に子犬にされるがまま身を預けるのでした。

動画を見た人たちからは「最終的に、猫が諦めの表情になっているのが好き」「シャーと鳴くだけで、決して子犬に手を出さないところが素晴らしい」というコメントが寄せられています。ぜひ、無邪気な子犬と猫のやり取りをチェックしてくださいね。