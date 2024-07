暮らしと音楽がテーマ！BAG ART in MUSIC「EDGE OF ROCKS 1978-1984」

東京建物は、2024年7月13日(土)から8月25日(日)まで、東京建物京橋ビル1階のBAGで、展覧会 ART in MUSIC「EDGE OF ROCKS(エッジ・オブ・ロックス) 1978-1984」を開催します。

BAG ART in MUSIC「EDGE OF ROCKS 1978-1984」

会期 : 2024年7月13日(土)〜8月25日(日)

会場 : BAG-Brillia Art Gallery-

〒104-1131 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル1階

開館時間:11:00-19:00(定休日:月曜)

※ただし7月15日および8月12日(月・祝)は開館、

翌7月16日および8月13日(火)は休館

料金 : 無料

主催 : 東京建物

企画監修 : 公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団

展示監修 : 片寄明人(ミュージシャン、音楽プロデューサー)

企画制作 : 4TR/金羊社

協賛 : GENELEC、RME、Technics、STEPAHEAD(順不同)

協力 : 金沢工業大学 PMC、トシ矢嶋コレクション、植村和紀(西荻窪 CAFE MJG)、HMV record shop(順不同)

運営 : クオラス

東京建物は、2024年7月13日(土)から8月25日(日)まで、東京建物京橋ビル1階のBAGで、展覧会 ART in MUSIC「EDGE OF ROCKS(エッジ・オブ・ロックス) 1978-1984」を開催。

BAGでは、「暮らしとアート」をテーマにした展覧会を企画・開催しています。

シリーズ企画「ART in MUSIC」は「暮らしと音楽」をテーマとし、主にレコード・ジャケットを中心とするビジュアル・アートに着目した展覧会です。

本展は、過去開催した「シティポップ」「ジャズ」に続く第3弾として「ロック」、特に「洋楽ロック変革期」である1978年から1984年の7年間に焦点を当てて開催します。

テクノロジーやメディアの環境変化が激しかったこの時代は、サウンドや挑発的なグラフィック、最先端のファッションなど、長いロックの歴史の中で最も創造性の高い「エッジな時代」と言うことができます。

本展では、ミュージシャン/音楽プロデューサーの片寄明人氏を監修者に迎え、この時代におけるロックのビジュアル表現を改めて見つめ直します。

また会期中には、写真家のトシ矢嶋氏によるミュージシャンのポートレイト作品やビジュアルアーティストのミック・イタヤ氏によるロック・ミュージシャンを描いた作品の展示も行います。

さらに、会場ではヴィンテージのロックTシャツ、ロック・ミュージシャンの浮世絵、アナログレコードやディスクガイド等の書籍など、関連グッズを販売します。

●片寄明人(かたよせ・あきと)

GREAT3のボーカル&ギター。

ショコラとの夫婦デュオ「Chocolat & Akito」としても活動中。

また音楽プロデューサーとして数多くの作品に参加している。

長年のレコード・マニアとしても知られ、NHK-FM「洋楽グロリアスデイズ」のDJを8年間担当、現在は京都α-station「EverydayStory」でDJを務めている。

●BAG内展示スペース「+1」展示内容

「EDGE OF ROCKS 1978-1984 VINYL & GRAPHICS EXHIBITION」

「洋楽ロック変革期」の7年間(1978年-1984年)におけるビジュアル表現の変遷を年代ごとに辿り、デザイン性の高いレコード・ジャケット約300枚を展示します。

また、写真家のトシ矢嶋氏が英国滞在中にコレクションした貴重なポスターや、洋楽の日本盤レコードに固有の帯(通称:タスキ)の展示も行います。

●BAG内展示スペース「+2」展示内容

「ROCK GALLERY & SHOP - ARTS, BOOKS & RECORDS -」

洋楽ロックの関連アイテムを展示・販売するギャラリー・ポップアップショップを展開します。

・大英博物館をはじめとした海外美術館にも所蔵される、ロック・ミュージシャンをテーマにした浮世絵の貴重な版木と作品を展示します。

・1978年-1984年当時に販売された希少なヴィンテージのロックTシャツを展示・販売します。

・HMV record shopとGINZA RECORDS & AUDIOが選ぶロックの名盤を販売します。

トシ矢嶋 写真展『MY FAVOURITE SHOT』

写真家のトシ矢嶋氏が1970〜1980年代のロンドンに滞在して撮影した数々のロック・ミュージシャンのポートレイト作品を展示します。

会期:7月13日(土)〜8月4日(日)

ミック・イタヤ 作品展『MUMIC*FAVOURITE MUSICIANS』

ビジュアルアーティストのミック・イタヤ氏が、氏が敬愛するロック・ミュージシャンを描いた作品を展示します。

会期:8月6日(火)〜8月25日(日)

●トーク&リスニングイベント

ゲストを交え、ロックについてのさまざまなテーマで語るトークショーイベントの実施を予定しています。

